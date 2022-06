Sweet Home: Poulet, Salate und Drinks – Wie wärs mit entspannter Kost? Zur einfachen Sommerküche gehören feine Gartensalate, knusprig aromatische Grilladen und fruchtige Drinks. Marianne Kohler Nizamuddin

Die Sommerhitze verändert unsere Essroutine. Wir haben weniger Hunger, wollen leichtere Mahlzeiten und haben Lust auf Einfaches und Frisches wie Salate, Grilladen, Drinks und entspannte Tischrunden. Tabletop Accessoires und Foto: HK Living

1 — Daisy-Drink

Frischer, fruchtiger Drink mit Grapefruit. Foto über: Lulu's

Trinken ist wichtig, besonders wenn es heiss ist. Dieser fruchtige Drink ohne Alkohol ist perfekt, um sich auf einen entspannten Sommerabend einzustimmen.

Und so mischen Sie Daisy-Drinks:

Zuerst machen Sie Rosmarin-Zuckersirup. Dafür kochen Sie 300 g Zucker mit 1,5 dl Wasser und zwei, drei Rosmarinzweiglein zu einem Sirup. Füllen Sie ihn durch ein Sieb in eine Glasflasche ab und bewahren Sie den Zuckersirup im Kühlschrank auf. Sie können ihn auch für andere Drinks brauchen.

Für die Zubereitung des Daisy-Drinks pressen Sie 3 Grapefruits und 6 Zitronen aus und geben den Zuckersirup nach Geschmack bei. Alles in eine Karaffe geben und 5 dl sprudelndes Mineralwasser dazu giessen. Anschliessend die Ränder von hübschen Tumbler-Gläsern mit Zitronensaft einreiben und diese in eine Mischung von Zucker und Salz tauchen. Den Grapefruitdrink in die Gläser giessen, mit Grapefruitschnitzen sowie einigen Gänseblümchen garnieren und servieren.

2 — Bohnensalat mit Fenchel

Delikater Salat mit Zitronendressing. Foto über: Happy Hearted Kitchen

Salate müssen nicht zwingend aus grünen Blättern sein. Im Gegenteil. Blattsalate bleiben nicht sehr lange knackig und können erst im allerletzten Moment mit dem Dressing vermischt werden. So sind Salate aus anderen feinen Zutaten viel entspannter.

Zutaten für 4 Personen:

2 Fenchel, in feine Streifen geschnitten

1 Dose (400g) weisse Bohnen, abgetropft

Fenchelkraut

2 Handvoll Rucola

Zutaten Dressing:

6 EL Olivenöl

3 EL Zitronensaft

1 EL Honig oder Dattelsirup

1 EL abgeriebene Zitronenschale

1 EL feingehackter Peperoncino

Salz

Zubereitung:

Vermischen Sie den Fenchel mit den weissen Bohnen. Hacken Sie das Fenchelkraut. Mischen Sie das Dressing, indem Sie alle Zutaten dafür in ein Konfitürenglas geben und dieses gut schütteln. Anschliessend den Fenchel und die Bohnen mit dem Dressing vermischen und das Fenchelkraut sowie den Rucola dazu geben.

3 — Sommerdinner complet

Köstliches Sommerznacht mit grilliertem Poulet. Foto über: Recipe Tin Eats

Grillieren ist für viele Sommerfreude pur! Versuchen Sie diese herrlichen Pouletstücke, die sie vorher über Nacht marinieren. Servieren Sie sie mit Zitronenkartoffeln und einem feinen griechischen Salat – und geniessen Sie ein pures Sommerfest.

Zutaten für 4 Personen:

8-12 Bio-Pouletstücke mit Knochen wie Ober- und Unterschenkel

Zutaten Marinade:

1 grosser Becher griechisches Joghurt

der Saft von 2 Zitronen

1 EL abgeriebene Zitronenschale

3 Knoblauchzehen, feingehackt

1 EL getrockneter Oregano

4 EL Olivenöl

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Vermischen Sie alle Zutaten der Marinade und vermischen Sie die Marinade mit den Pouletstücken in einer Schüssel. Im Kühlschrank über Nacht marinieren.

Grillieren Sie die Pouletstücke und bestreichen Sie sie zwischendurch mit der restlichen Marinade. Anschliessend die Pouletstücke mit Zitronenkartoffeln, einem griechischen Salat und Tsatziki servieren.

4 — Zitronenkartoffeln

Zitronige Kartoffeln aus dem Backofen. Foto über: From Valeries Kitchen

Diese zitronigen Kartoffeln gelingen immer, sind knusprig und voller Aromen.

Zutaten:

1 kg Kartoffeln

1 dl Olivenöl

1 dl Hühnerbouillon

0,6 dl Zitronensaft

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

Salz und Pfeffer

1 EL Oregano, getrocknet

Feta, in Würfel geschnitten

frischer Oregano

Zubereitung:

Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in Schnitze. Vermischen Sie die Kartoffeln in einer grossen Backform mit dem Olivenöl, dem Salz, dem Pfeffer und dem getrockneten Oregano. Anschliessend alles 20 Minuten im 200 Grad heissen Backofen rösten. Dann den Zitronensaft und die Bouillon dazu geben und alles nochmals 20 Minuten rösten, bis die Kartoffeln alles aufgesogen haben und gar, knusprig und golden sind. Mit frischem Oregano garnieren.

5 — Salat mit Randen und Rettich

Eleganter Salat mit rohem Gartengemüse. Foto: MKN

Randen und Rettiche gibt es gerade in allen Farben marktfrisch vom Garten. Sie müssen dafür allerdings auf den Markt gehen, denn die Supermärkte bieten dieses köstliche Gartengemüse selten an.

Zutaten:

Randen in verschiedenen Farben

Rettiche in verschiedenen Farben

Brunnenkresse

Dill

Kerbel

Zutaten Dressing:

3 EL Olivenöl

2 EL Zitronensaft

1 EL Ahornsirup

Salz wie Maldon Sea Salt

Zubereitung:

Schälen Sie Randen und Rettich und schneiden Sie sie mithilfe einer Mandoline in hauchdünne Scheiben. Mischen Sie ein Dressing im Verhältnis, wie die Zutaten des Dressings angegeben sind. Geben Sie pro Portion eine Handvoll Brunnenkresse auf den Teller und verteilen Sie die Randen- und Rettichscheiben darauf. Das Dressing darüber träufeln, die Kräuter darauf verteilen und geniessen.

6 — Grillpoulet à la Bruschetta

Grillpoulet mit frischem Topping. Foto über: Cook at home Mom

Bei diesem einfachen Sommergericht vermischen sich zwei Lieblinge.

Zutaten:

1 Bio-Pouletbrüstchen pro Person

Zutaten Marinade:

2 EL Olivenöl

2 EL Balsamico

1/2 EL feingehackter Rosmarin

1/2 EL getrocknete Oregano

1/2 Knoblauchzehe, feingehackt

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Mischen Sie eine Marinade in dem Verhältnis, wie die Zutaten der Marinade angegeben sind. Marinieren Sie die Pouletbrüstchen einige Stunden oder über Nacht.

Machen Sie eine Bruschettamischung. Dafür schneiden Sie Tomaten in kleine Würfel und hacken reichlich Basilikum. Mit Salz wie Maldon Sea Salt, Olivenöl und Balsamico vermischen.

Anschliessend die Pouletbrüstchen grillieren und sobald sie gar und knusprig sind, mit reichlich Bruschettamischung darüber servieren.

