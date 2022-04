Sweet Home: 10 Frühlingsinspirationen – Wie wärs mit einem Frühstück im Bett? Frohe Ostern! Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre Liebsten und lassen Sie sich von diesen Ideen inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Frühstück im Bett

Frühstückstablett mit hübschem Geschirr von Skye McAlpine Tavola . Foto: @skyemcalpinetavola

Bleiben Sie heute und morgen länger liegen und verwöhnen Sie sich – ein bisschen so wie im Hotel. Geniessen Sie Kaffee und Croissants, frische Erdbeeren und Honigbrötchen. Achten Sie dabei ein wenig auf die Kleinigkeiten, die Sie jeden Tag benutzen. Finden Sie Ihre Tassen wirklich schön? Wenn man jeden Tag seinen Kaffee und Tee aus einer Tasse trinkt, die man liebt, werden solch einfachen Rituale besonders und einzigartig. Stellen Sie beim Frühstücken die Konfitüre, den Honig oder die Butter direkt auf den Tisch? Es lohnt sich, in hübsche Gefässe zu investieren, wie hübsche Töpfchen und eine Butterschale. Sie machen den Frühstückstisch schöner und Schönheit macht glücklicher. Lesen Sie am Morgen auch ein wenig im Bett. Das hilft, den Tag langsamer und mit einer anderen Perspektive anzugehen.