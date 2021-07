Sweet Home: Neun DIY-Ideen – Wie wärs mit einem Ferienprojekt? Zeichnen, nähen und dekorieren: Mit diesen kreativen Ideen verschönern Sie ihr Zuhause. Marianne Kohler Nizamuddin

Sommerferien bedeuten nicht nur Ausflüge, Badi und Picknick. Wenn man etwa selber macht oder das Haus verschönert, dann sorgt dies nicht nur für ein Glücksgefühl, sondern bietet nachhaltig Freude. Foto über: The Makerista

1 – Veranstalten Sie einen grossen Zeichenwettbewerb

Bildergalerie: Malereien der ganzen Familie werden zur Wanddekoration . Foto über: The Socialite Family

Wenn es Kindern langweilig ist, drückt man ihnen gerne ein paar Buntstifte und in Papier in die Hand. Machen Sie doch in diesen Sommerferien das Zeichnen und Malen für die ganze Familie attraktiv – und machen Sie einen Wettbewerb daraus. Motivieren Sie alle, die schönsten Sommerferienmomente auf Papier zu bringen. Das ist eine schöne Abwechslung zum ewigen Handy-Fotografieren und motiviert dazu, den Alltag kreativer und mit andern Augen anzugehen. Zum Schluss schaffen es die schönsten Werke an die Wohnzimmerwand!

2 – Kreieren Sie Flower Power fürs Bett

Blumenbett: Neue Bettwäsche aus bunten Stoffen. Foto über: @societyofwanderers

Vernähen Sie Ihre Stoffe zu neuer Bettwäsche und bringen Sie damit Flower Power ins Schlafzimmer. Poppige Kissen- und Deckenbezüge machen das Leben eindeutig fröhlicher. Sie können auch bereits vorhandene Bettwäsche aufpeppen und Bezügen farbige Rüschen und Einfassungen geben. Und wer sich, wie ich gerade in diese prächtigen Beispiele verliebt hat, der geht online einkaufen – denn die Bettwäsche von Society of Wanderers bringt einfach Glück ins Leben.

3 – Nähen Sie kunstvolle Vorhänge

Fensterkleider: Verschiedenfarbige transparente Stoffe als Vorhänge zusammengenäht . Foto über: Domino

Ich habe ähnliche Vorhänge schon einmal in der Regenbogen Geschichte gezeigt. Doch dieses Beispiel geht noch einen Schritt weiter. Es zeigt, wie wundervoll es aussieht, transparente Stoffe patchwork-ähnlich zusammenzunähen. Diese Idee vertreibt die öde Leere der grossen Fensterfronten und bringt Farbe ins Haus.

4 – Geben Sie dem Bett ein weiches Rückenteil

Weichling: Matratzenkissen als Kopfende für ein Bett. Foto über: Rue Mag

Bleiben Sie gerne länger im Bett oder gehen Sie früher zu Bett, um zu lesen und die gemütlich weiche Insel zu geniessen? Dann hilft ein weiches Kopfende zum Anlehnen. Sie können zum Beispiel ein bestehendes Matratzenkissen in ein solches Rückenteil verwandeln und es mit Schlingen an Knöpfen befestigen, die Sie in die Wand dübeln.

5 – Bringen Sie den Wald ins Haus

Naturliebe: Ein Ast wird zur originellen Leuchten halterung . Foto über: @zoedelascases

Haben Sie auf einer Ihrer Wanderungen einen langen Ast gefunden? Dann nutzen Sie diesen, um Leuchten aufzuhängen. Hier ist das in einer Küche umgesetzt. Sie können diese Idee aber auch über einem Tisch einsetzen, im Kinderzimmer oder auf dem Balkon für Laternen.

6 – Füllen Sie einen Setzkasten

Poesie: Setzkasten gefüllt mit kleinen Schätzen aus der Natur. Foto über: My Scandinavian Home

Meine Mutter hatte einen solchen Setzkasten, als diese das erste Mal in Mode kamen. Ich erinnere mich, wie sie liebevoll kleine, edle Dinge darin platzierte. Es war ein Zauberkasten. Sie gab mir jedes Mal, wenn ich am Mittwochnachmittag nach Zürich ins Ballett reiste, fünf Franken mit, sodass ich ihr was Schönes aus der Stadt für diesen Kasten heimbringen konnte. Mit grosser Freude besuchte ich die Boutiquen an der Oberdorfstrasse und habe kleine Halbedelsteine, Figürchen aus Indien und andere Schätze für sie gefunden.

Irgendwann kamen dann die Setzkästen wieder aus der Mode. Doch heute entdeckt man solch alten Dinge wieder und ich finde es ein wunderschönes Ferienprojekt, einen solchen Setzkasten als Familienprojekt anzugehen. Erst mal auf dem Flohmarkt oder in Vintagegeschäften einen schönen Setzkasten suchen und anschliessend alle dazu auffordern, hübsche Dinge dafür zu suchen oder selbst zu machen. Das Shopping kleiner Dinge hat sich mittlerweile verändert, alles ist überflutet mit billigem Kitsch. Aber Muscheln, Steine, hübsche kleine Zapfen und Samen zu suchen und zu finden, ist eine sinnliche Tätigkeit und verbindet mit der Natur.

7 – Verwandeln Sie Bilderrahmen in Ferientagebücher

Erinnerungen: Fotos und Gedanken als persönliche Werke gerahmt . Foto über: Turbulences Déco

Instagram hat Tagebücher, Postkarten und Fotoalben verdrängt. Doch es lohnt sich, die Langsamkeit wieder zu entdecken. Kreieren Sie bildartige Tagebücher und rahmen Sie die in den Sommerferien gesammelte Gedanken, Fotos und Zeichnungen in schlichte Holzrahmen. So bleiben Erinnerungen länger als einen Klick!

8 – Wecken Sie Ihr Bett mit coolen Kissen

Hingucker : Akzentkissen aus aussergewöhnlichen Stoffen genäht. Foto über: My Paradissi

Dieses Bild macht auch Puristen Lust auf etwas Gemustertes. Wecken Sie Ihr schlichtes minimalistisches Bett oder auch ein Sofa, eine Liege oder Gartensessel mit neuen Hingucker-Kissen auf. Dazu vernähen Sie hübsche Stoffe. Sie können dazu auch alte, nicht mehr getragene Sommerkleider auftrennen und daraus kleine Kissenbezüge nähen.

9 – Geben Sie Ihrer Küche mehr Charme

Persönlichkeit: Eine Küche voller Lieblingsdinge. Foto über: The Modern House

Diese Küche ist eine typische, langweilige Einbauküche mit weissen Schränkchen. Doch die Bewohner haben sie mit Zimmerpflanzen, Töpfen, Krügen und Büchern belebt – und ihr damit viel Charme verliehen. Eine Küche ist bestimmt ein gutes Ferienprojekt. Lesen Sie dazu auch die Geschichte: So verlieben Sie sich in Ihre Küche.

