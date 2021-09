Protestbewegung erinnert sich – Wie vor 51 Jahren der Bau des AKW Kaiseraugst verhindert wurde Tausende demonstrierten in Bern und Kaiseraugst, die Riesenbaustelle wurde monatelang blockiert. Das «Nordwestschweizer Aktionskomitee gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst» feiert sein Jubiläum nach. Mirjam Kohler

Tausende demonstrierten in Kaiseraugst gegen das geplante AKW. Archivbild: Keystone

Vom schlechten Wetter liessen sich an die 20’000 Menschen am Osterdienstag vor 51 Jahren nicht abhalten. Sie strömten nach Kaiseraugst, um gegen den Bau des Atomkraftwerks zu demonstrieren.

Am 24. März 1975 begann die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG ohne Ankündigung mit dem Aushub für den Bau des AKW. Weit kamen die Bauarbeiter allerdings nicht: Als sie nach Ostern auf das Gelände zurückkehrten und die Arbeit wieder aufnehmen wollten, war das Gelände von mehreren Hundert Aktivistinnen und Aktivisten besetzt.

Notwendigkeit und Sicherheit der Kernenergie wurden erstmals von einer breiten Öffentlichkeit infrage gestellt. Archivbild: Keystone Eine Plenumsdiskussion der Besetzerinnen und Besetzer. Archivbild: Keystone Eine Luftaufnahme des besetzten Baugeländes des geplanten AKW Kaiseraugst im Kanton Aargau, aufgenommen im April 1975. Archivbild: Keystone 1 / 7

Blockiert wurde beim Protest die Zufahrt, Lastwagen wurden daran gehindert, auf das Areal zu fahren, und Dutzende setzten sich auf die Baumaschinen. Fünf Tage später dann die Grossdemonstration in Kaiseraugst, am 18. April ebenfalls eine riesige Demonstration in Bern. Und: Die Kritik an Atomkraftwerken beschränkte sich nicht mehr nur auf Kaiseraugst. Schweizweit entstanden Gruppierungen, die diese Art der Energiegewinnung infrage stellten.

Zwei Monate blieben die Besetzerinnen und Besetzer auf dem Areal, bis eine Einigung erzielt wurde. Der Bund bot Verhandlungen und einen Baustopp an, die Kernkraft Kaiseraugst AG sicherte zu, keinen Zaun aufzustellen. Darauf begannen die Besetzer am 12. Juni, das Areal zu räumen.

Nach dem Abzug der Demonstrierenden dauerte es noch 22 Jahre, bis das Projekt definitiv beerdigt wurde. Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 wurde klar: Die Pläne für das AKW Kaiseraugst lassen sich nicht realisieren.

Am 5. Mai 1970 wurde das «Nordwestschweizer Aktionskomitee gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst» (NWA) gegründet. Der Verein feiert am 24. September Corona-bedingt sein Jubiläum nach.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin in Basel. @mirjamkohler

