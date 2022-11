Gameshow über Frauenkörper – «Wie viele Tampons brauchen Frauen während einer Periode?» – «Einen» Eine US-Gameshow befragt Männer auf der Strasse über den weiblichen Körper aus. Die Antworten der Männer sind fast ausschliesslich falsch. Sarah Buser aus Washington

Eine Demonstration in Bowling Green, Kentucky, nach dem Entscheid des Supreme Court, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Foto: Grace Ramey (AP)

Die Gebärmutter ist in der US-Politik ein Dauerthema, so zumindest sieht es «Roe v. Bros». Und gleichzeitig wisse die Hälfte der Wähler – Männer – reichlich wenig darüber.

Der Instagramkanal «Roe v. Bros» ist im Oktober, kurz vor den Zwischenwahlen, viral gegangen. Innerhalb weniger Wochen erhielt er 100’000 Followers. Täglich werden es mehr.

Angelehnt an das Gerichtsurteil Roe v. Wade, das zuerst die Abtreibung legalisierte und im letzten Juni vom Supreme Court gekippt wurde, besteht «Roe v. Bros» aus fünf Menschen aus der Kommunikations- und Werbebranche. In ihren Videos gehen sie der Frage nach: Wissen die männlichen Wähler überhaupt, was in einem Frauenkörper vorgeht?

Einen Tampon pro Periode

«Nein», bilanziert Billy Custer, Co-Gründer von «Roe v. Bros». Am dritten November hat sein fünfköpfiges Team das erste Video hochgeladen – fünf Tage vor den Zwischenwahlen. Eine junge Frau, Tiffany Springle, stellt zufällig ausgewählten Männern in einem Park Fragen zum weiblichen Körper. Eine Gameshow, bei der der Mann pro richtige Antwort einen Dollar gewinnen kann. Im ersten Video möchte die Quizmasterin von einem jungen Mann wissen: «Wie viele Tampons brauchen Frauen während einer Periode?» Er antwortet: «Einen.»

Es folgen weitere Fragen und schliesslich der Abschluss: «Bist du als Wähler registriert?» Alle Teilnehmer bejahen. Die Antworten der Männer sind fast ausschliesslich falsch. Zum Teil verstörend falsch. Auf die Aufforderung, zehn Geschlechtsorgane der Frau zu nennen, sagt ein Mann: Klitoris, Eierstock. Dann hört er auf, überlegt und sagt: Penis. Mehr weiss er nicht. «Lasst nicht zu, dass Männer die Stimme der Frauen bei den bevorstehenden Wahlen verdrängen», sagt Tiffany Springle jeweils am Ende jedes Videos.

Die Hälfte aller Wähler seien Männer, sie machten auch die Mehrheit des politischen Systems aus, sagt Billy Custer von «Roe v. Bros». «Sie treffen wichtige Entscheidungen über etwas, von dem sie wenig wissen – den Körper der Frau.» Dagegen möchte das Team von «Roe v. Bros» mit seinen Videos vorgehen.

Die Gründerinnen und Gründer des Instagram-Accounts bezeichnen sich als Gesundheitsaktivisten. Das Projekt finanzieren sie mit dem eigenen Ersparten. Darin stecke viel Freiwilligenarbeit, sagt Billy Custer. «Wir sahen eine Möglichkeit, Frauen zu helfen, die Kontrolle über ihre körperliche Autonomie zurückzugewinnen.»

Vor der Stichwahl um den letzten Senatssitz in Georgia am 6. Dezember möchte das Team von Billy Custer nochmals eine Kampagne aus Videos lancieren. Es geht zwar nicht mehr darum, ob die Demokraten die Mehrheit im Senat halten, die ist bereits gesichert. Doch mit dem Republikaner Herschel Walker tritt ein Kandidat an, der gegen ein Recht auf Abtreibung ist und gleichzeitig zweimal von Ex-Freundinnen beschuldigt wurde, sie zur Abtreibung gedrängt zu haben.

Fehlende Bildung

«Bildung über Sex ist in den USA mehr ein Tabu, als es wohl in Europa der Fall ist», sagt Billy Custer. Doch gleichzeitig zeigen die Wahlen, dass die Autonomie über den eigenen Körper ein wichtiges Anliegen der Wählerinnen und Wähler ist. Im Bundesstaat Kentucky, der traditionell republikanisch ist, wurde zum Beispiel ein Abtreibungsverbot abgelehnt. Und in Michigan wurde ein Abtreibungsrecht in die Verfassung mit 55 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

Das Thema ist nach den Zwischenwahlen nicht vom Tisch, davon ist das «Roe v. Bros»-Team überzeugt. Deshalb möchte es seine Kampagnen weiterführen: um weiter auf das Unwissen den weiblichen Körper betreffend aufmerksam zu machen.

«Die Schule hat uns nichts über die weibliche Fortpflanzung beigebracht», sagt ein Mann im Video von «Roe v. Bros». Die Videos sind Teil einer grösseren Debatte um weibliche Sexualität und Fortpflanzungsmedizin. Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlichte der deutsche Anatom Georg Ludwig Kobelt eine sehr präzise Darstellung des Sexualorgans Klitoris. Ab 1860 verschwanden die weiblichen Sexualorgane jedoch zunehmend aus den Lehrbüchern. Für die Fortpflanzung braucht es den weiblichen Orgasmus nicht, die Stellung des Mannes in der Gesellschaft sollte damit geschützt werden.

Anfang des 20. Jahrhunderts sagte der Psychoanalytiker Sigmund Freud, dass reife Frauen einen vaginalen Orgasmus hätten. Die Klitoris wurde abgewertet und von der Wissenschaft ins Vergessen gedrängt. Das ändert sich langsam. Im September erschien die neueste Auflage des medizinischen Lernatlasses «Prometheus» zum ersten Mal mit der genauen Darstellung der weiblichen Geschlechtsorgane inklusive der Klitoris.

«Orgasmus-Gap»

Dieses Unwissen beeinflusst die weibliche Sexualität. Bei einer Studie in der USA gaben 95 Prozent der Männer an, oft oder fast immer beim Sex zum Orgasmus zu kommen, während das nur 65 Prozent der heterosexuellen Frauen von sich sagten – der Orgasmus-Gap betrug 2017 demnach 30 Prozentpunkte.

In der Schweiz kam die Forscherin Lenya Koechlin auf ähnliche Werte. 38 Prozentpunkte trennten Männer (94 Prozent) und Frauen (56 Prozent). Fast jede siebte Schweizerin gab sogar an, fast nie oder nie einen Orgasmus während des Paarsex zu erleben.

Erst in den letzten Jahren haben Forschende vermehrt Studien zur weiblichen Lust gemacht, zum Beispiel die Gruppe «OMGYes» aus Kalifornien, die Frauen zu ihren Techniken befragte und die Daten sammelte. Die allermeisten Frauen benötigen eine Stimulation der Klitoris für den Orgasmus.

Mit dem Wissen kommt die Veränderung. «Roe v. Bros» schreibt die richtigen Antworten unter den Fragen jeweils hin. «Wie viele Tampons brauchen Frauen während einer Periode?» – Nach ungefähr vier Stunden muss er gewechselt werden, die Periode dauert zwischen drei und sechs Tage.

