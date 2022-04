Super League live: Servette – FCZ – Der FCZ braucht nach wenigen Sekunden schon jede Menge Glück

Omeragic sitzt auf der Bank und fehlt trotzdem

Die Szene nach dem Abpfiff des Derbys hatte es Merkwürdiges. Da feierte der FCZ den späten Ausgleich gegen die Grasshoppers, er hatte also doch noch einen Punkt mitgenommen, einen, der sich wie ein Sieg anfühlte. Und ein paar Meter entfernt lag Becir Omeragic auf dem Boden, wurde gepflegt, und dann abtransportiert. Meniskus, die Operation ist bereits erledigt, bis zum Ende der Saison fällt er aus.

Also ist er heute in Genf nicht dabei. Ein anderer Omeragic aber ist da: Edin, der Cousin von Becir, Ersatzgoalie bei Servette. Dreimal hat er in dieser Saison gespielt.