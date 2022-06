Vertrauliche Protokolle – Wie viel Schuld trägt die Schweiz? Der Bergier-Bericht über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg veränderte das Selbstverständnis unseres Landes. Bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente zeigen, wie sich die kritischen Historiker damals durchsetzten – gegen ihren Chef. Rico Bandle

Fünf Jahre Arbeit wurden im März 2002 publiziert: Jean-François Bergier, Präsident der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, inmitten von Akten. Foto: Keystone

Die Stimmung war gereizt und aufgeladen wie wohl noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz sah sich während Monaten massiven Vorwürfen von US-Anwälten und jüdischen Organisationen ausgesetzt: Die Banken hätten sich an den Geldern von Nazi-Opfern schamlos bereichert («Nachrichtenlose Vermögen»), jüdische Flüchtlinge seien an der Grenze abgewiesen und direkt in den Tod geschickt worden, die Nationalbank habe mit Raubgold gehandelt.