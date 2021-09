Grundsatzfrage – Wie viel Luxus darfs denn sein? Was genau ist Luxus in Bezug auf das Automobil? Wie sichtbar darf er sein, der Massstab für Image und Prestige? Autor Georg Kacher versucht Licht ins Dunkel zu bringen. Georg Kacher

Skulptur auf Rädern: La Voiture Noire ist gemäss Bugatti «das exklusivste Automobil der Welt». Foto: Bugatti

Die Schweizer Fussballer sorgten vor der EM im Sommer für Aufregung: Statt in einem gutschweizerischen VW Golf oder Skoda Octavia rollten Xherdan Shaqiri und Denis Zakaria jeweils in einem Lamborghini Urus an, während Steven Zuber und Djibril Sow gemeinsam im Ferrari GTC4 Lusso vorfuhren. Das sorgte für Ärger. Oder primär Neid? Denn wie steht es mit der sozialen Akzeptanz? Sind traditionelle Werte wie Grösse, Komfort, Ausstattung und Leistung überhaupt noch relevant? Welche Premium-Eigenschaften zahlen auch in die Marke ein?

Viele Fragen, viele Antworten, viel Stoff für Diskussionen. Setzt moderner Luxus bei der Bewertung der Gegenpole Besitzen und Benutzen neue Akzente?

Ja und nein. Besitzen personifiziert das Trophäen-Denken, die Sammel-Leidenschaft, die Lust an der Selbstdarstellung, die Freude am Fahren in seiner exklusivsten Form. Benutzen bedeutet Verfügbarkeit auf allerhöchstem Niveau. Also Autos on demand – jederzeit in den passenden Wagen für die Jahreszeit und den jeweiligen Anlass einsteigen zu können. Das Cabriolet für den Strandausflug und die schwarze Limousine für den Opernball. Zum Beispiel in Form einer Concierge-Funktion, einer auf elitäre Bedürfnisse zugeschnittenen App, dem automobilen Rundumservice bis in die entferntesten Winkel des Globus. Luxus ist, selbst Wünsche erfüllen zu können, die noch eine vage Ahnung sind.

Rolls-Royce hat diesen Elite-Service schon früh perfektioniert. Wir erinnern uns an die Flying Doctors, die wertvolle Stücke nach einem Nachtflug am Ort reparierten. Dazu passend betreibt die Marke in Goodwood eine spezielle Schulung für Cheffahrer, die kaum eine Marotte der oft heiklen Kundschaft unberücksichtigt lässt. Nicht aussergewöhnlich genug? Bugatti-Kunden werden auf Wunsch von einem Mechaniker begleitet, der mit der Herrschaft von einem Concours d’Élégance zum nächsten jettet.

Die Firma weiss auch, wo sich jedes verkaufte Auto aktuell befindet, wie oft und wie schnell es gefahren wurde und was dabei möglicherweise kaputtgegangen ist. Das klingt nach Big Brother, ist aber nur ein weiterer Beweis dafür, dass Geld auch in der Welt des ultimativen Luxus durch nichts zu toppen ist – ausser durch noch mehr Geld. Es gibt Bugatti-Eigner, auf die in jedem ihrer Anwesen ein absolut identischer Chiron wartet (Stückpreis 2,3 Millionen Euro). Doch es geht noch extremer. Zum Beispiel in Form von Einzelanfertigungen wie dem Voiture Noire (knapp 11 Millionen Euro teuer), dessen Komplettierung der Auftraggeber Ferdinand Piëch nicht mehr erleben durfte. Oder eine aus dem Nichts hochgezogene Sportwagenfirma wie die Scuderia Glickenhaus, deren Namensgeber sich an seiner Ferrari-Kollektion sattgefahren hatte und eine neue Herausforderung suchte.

Luxus manifestiert sich im Auge des Betrachters

Weil Luxus sich erst im Auge des Betrachters als solcher manifestiert, ist der materielle Wert oft sekundär. Ein profaner Golf, im Werk in einer ganz besonderen RAL-Farbe lackiert und mit Sonderleder bezogen, fällt nicht nur im Golf-Rudel auf wie ein bunter Hund. Aber ist auffallen nicht kontraproduktiv? Oldtimer können grotesk überzeichnet sein und trotzdem mehr Likes als Lady Gaga sammeln. Ein violetter Porsche Turbo ruft dagegen unweigerlich die Geschmackspolizei auf den Plan.

Wo genau verläuft die Grenze zwischen stilvoll und prollig? Die Frage stellt sich nicht nur bei Halbweltgrössen, sondern auch bei Fussballstars immer wieder. Nicht nur bei den Schweizern. Neben den obligatorischen Dienstwagen der Sponsoren fahren die Kicker gerne besonders sportlich. Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang beispielsweise bewegt alles, was auffällt: Ferrari LaFerrari, Lamborghini Huracán Performante Spyder, Lambo Urus oder Aventador Roadster – wahlweise in Chromgold oder Regenbogenfarben. Man muss schon ein grosser Fan sein, um die Selbstinszenierung auf Instagram zu goutieren.

Andererseits kann bereits ein dunkler Rolls-Royce-SUV mit dem schmucken Namen Cullinan auf manche wie ein aufgebrezeltes London Black Cab für dekadente Sehr-viel-besser-Verdiener wirken. Ein Bespoke Dawn Cabrio in Uni-Hellblau mit dunkelblauem Leder und Verdeck ist dagegen einfach nur schön. Beim Einparken sieht man in viele anerkennende Gesichter. Rolls-Royce hat spät reagiert und erst beim neuen Cloud umgeschaltet von ostentativ auf schlicht, aber erlesen als aktualisiertes Synonym für Luxus pur.

Luxus kann man sehen, riechen, fühlen, erleben

Luxus kann man sehen, riechen, fühlen, erleben, und das im Wandel der Zeit. Denn Leder mit Patina, ein ausgebleichtes Cabrio-Dach aus Stoff und Echtholz aus den Siebzigerjahren duften ganz anders als der tagesaktuelle Cocktail aus Trockensumpfschmierung, heissem Carbon und klebrig gefahrenen Breitreifen. Luxus ist im Idealfall weder Gleiten noch Hetzen, sondern von beidem etwas: Der Rolls-Royce Phantom ist wahlweise abgedunkeltes Séparée mit privatem Stellplatz im Nobelviertel der Stadt oder extrovertierter Kontoauszug mit ausreichend Nullen; ein Bugatti kann im Glaslift von der Garage ins Wohnzimmer des Eigners befördert werden oder auf dem Salzsee eines befreundeten Milliardärs mal eben die 450-km/h-Marke knacken.

Wahre Luxusautos sind nämlich nicht notwendigerweise Spezialisten, sondern Multitalente, die sich ohne Klappenauspuff-Protest dem Stop-and-go-Verkehr fügen, die Boulevards der Eitelkeit im Handstreich erobern, selbst extreme Erlebniswelten um eine weitere Erfahrung bereichern, ganz nebenbei Rekorde brechen und die jeweilige Stimmungslage des Nutzers in Vorwärtsbewegungen der besonderen Art umsetzen.

