Flugpreise in den Ferien – Wie viel die Swiss-Flüge im Sommer kosten Neustart bei der Swiss: Ab Juni wird der Flugbetrieb hochgefahren und dafür sind nun die ersten Preise bekannt. Die Passagiere sind dabei in einer einmaligen Situation. Andreas Frei

Die Swiss fährt ihren Flugplan wieder hoch, ab Juni werden 41 Ziele angeflogen. Foto: Gaëtan Bally / Keystone (Airbus A220-100 in Kloten)

Sommerferien im Ausland sind seit dieser Woche wieder denkbar: Der Bundesrat hat Grenzöffnungen ab 15. Juni verkündet, zumindest nach Deutschland, Österreich und Frankreich sollen dann auch Touristen wieder reisen dürfen. Während die obersten Volksvertreter trotzdem weiterhin für Ferien in der Schweiz werben, fährt nun auch die Swiss ihren Flugplan sukzessive hoch. Im Juni sind ab Zürich und Genf bereits 41 Ziele wieder erreichbar, darunter viele europäische Städte.

Noch ist nicht abschliessend geklärt, was während der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf die Passagiere zukommt – der Flughafen Zürich wird voraussichtlich nächste Woche über das Schutzkonzept informieren. Klar ist: An Bord ist eine Schutzmaske notwendig. Die Swiss hat am 11. Mai eine entsprechende Pflicht eingeführt.

Swiss: Kurzfristig tiefere Preise

Nur spekuliert werden konnte bisher über die Preise. In der Branche gilt, dass Fluggesellschaften ihre Maschinen ab einer Auslastung von 59 Prozent profitabel betreiben können. Im April lag diese am Flughafen Zürich noch bei 20 Prozent – im Jahr zuvor waren es rund 80 Prozent.

Ryanair-Chef Michael O’Leary mutmasste deshalb gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters etwas verärgert, dass die Premium-Airlines ihre Kunden wohl mit Dumpingpreisen zurückgewinnen wollten. Das würde seiner Billigairline, die ab Juli wieder 40 Prozent der Flüge anbieten will, das Geschäftsfeld untergraben. Auch Luftfahrtexpertin Marcia Garcias vermutete bei CH Media, dass die Airlines versuchen werden, ihre Flugzeuge mit Billigpreisen zu füllen, obwohl solche Lockangebote aus gesellschaftspolitischer Sicht während der Pandemie eigentlich unverantwortlich seien.

Mediensprecherin Meike Fuhlrott bestätigt die Annahmen der Branche. Die Swiss rechne für die nahe Zukunft damit, dass die Auslastung der Flüge im Schnitt tiefer sein werde als vor der Corona-Krise und andere Airlines nun preisaggressiv auftreten werden, da viel Kapazität vorhanden sei. «Aus diesen Gründen sind kurzfristig etwas tiefere Preise zu erwarten», erklärt Fuhlrott.

Wie tief die Preise für Reiselustige sind, zeigt sich nun, da die Swiss mit dem Hochfahren des Flugplans auch die wiederaufgenommenen Destinationen im Buchungsportal freigegeben hat .

Citytrip für 100 Franken

Für europäische Städte zahlen Passagiere nur mit Handgepäck Preise von 100 bis 120 Franken. Auffallend ist dabei: Diese Tarife sind derzeit praktisch über die ganzen Sommerferien buchbar. Flugpreise sind normalerweise dynamisch, also abhängig von der Verfügbarkeit der Buchungsklassen. Die Airlines werben mit den tiefsten Preiskategorien, wer dann buchen will, findet diese meist nur an Randdaten, oder die billigste Buchungskategorie ist bereits ausverkauft. Für die besten Preise muss man oft mehrere Monate im Voraus buchen.

Damit ist auch ein Vergleich mit dem Vorjahr schwierig, ein Passagier zahlte damals für den gleichen Flug weniger als jetzt, ein anderer dafür mehr.

Nun gibt es quasi einen Neustart: Die meisten Flüge sind noch praktisch leer, die günstigsten Tarife noch an jedem Tag verfügbar, auch an den Wochenenden. Für Passagiere ist dies eine einmalige Situation, eine Suche nach dem besten Datum und optimalen Buchungszeiten ist für einmal nicht nötig. Swiss-Mediensprecherin Fuhlrott bestätigt: «Die Angebote sind aufgrund der niedrigeren Nachfrage möglicherweise länger verfügbar als üblich.»

Die nachfolgende Auswahl zeigt die durchschnittlichen Preise in den Monaten Juli und August, die für fast alle Sommerferientage noch verfügbar sind – bei den Light-Tarifen ist nur Handgepäck inbegriffen.

Ausnahmen gelten für Porto und Lissabon. Die Flüge in die portugiesischen Städte waren einerseits schon vor der Pandemie teurer als andere europäische Ziele. Und hier bleiben die Preise andererseits auch dynamisch. Portugal hat tiefere Corona-Fallzahlen als die Schweiz, und die Swiss flog durchgehend weiter nach Porto und Lissabon.

Hier geht es also für Buchungen nicht zurück auf Feld 1, wer von Samstag bis Samstag fliegt, zahlt mehr, wer unter der Woche für ein paar Tage einen Städtetrip ohne Aufgabegepäck plant, findet auch Flüge für 110 bis 220 Franken. Portugal hat zudem keine Einreisebeschränkungen für Touristen aus der Schweiz, das ist derzeit auch in Holland und Schweden der Fall.

Städtetrips sind mit der Swiss im Sommer wieder möglich – und nach derzeitiger Lage auch preislich attraktiv. Foto: Keystone

Flüge an Badeferiendestinationen gibt es bislang nur wenige, weil zurzeit auch noch unklar ist, ob und wann Länder wie Italien, Griechenland oder Spanien wieder uneingeschränkt Touristen an ihre Strände lassen. Im Flugprogramm der Swiss heute bereits buchbar ist beispielsweise Kreta – der Flug nach Heraklion kostet mit Gepäck praktisch durch den ganzen Sommer 222 Franken, und ab Juli könnte dort auch die Quarantänepflicht wegfallen, die Ferienbuchungen momentan wohl noch verhindert. Nach Málaga an der spanischen Costa del Sol gibt es Flüge für 181 bis 288 Franken, nach Mallorca ist es mit 211 bis 326 Franken je nach Reisezeitpunkt etwas teurer. Die Kanaren sind mit Teneriffa vertreten, von Samstag bis Samstag für derzeit 359 Franken.

Nur eben: Nach Spanien einreisen darf man momentan noch nicht, eine Buchung ist also auch mit etwas Risiko behaftet, wenn auch sämtliche Flüge derzeit umbuchbar sind.

Auch günstige TGV-Tarife

Wer mitten in der Corona-Pandemie sein CO₂-Konto nicht belasten will, findet derzeit zumindest nach Paris auch günstige Zugbillette. Mit dem TGV kostet die vierstündige Fahrt von Zürich in die französische Hauptstadt Anfang Juli nur gerade 66 Franken – hin und zurück mit einem Sparbillett mit Halbtax. Im August geht der Preis für diese Retourfahrt auf 110 Franken hoch.

Etwas länger geht die Fahrt in andere, ab 15. August offene Metropolen: Berlin gibt es ab 128 Franken und Wien für 210 Franken. Nach Amsterdam gelangt man via Paris in rund acht Stunden ab 181 Franken mit einem Sparbillett der günstigsten Kategorie – dieses kann jedoch nicht umgetauscht werden.