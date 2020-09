Der Club der Gentlemen – Wie viel? Das ist die Frage Einmal ist es zu viel, einmal zu wenig, einmal bleibt es ganz aus. Das Trinkgeld – mit ihm ist es nicht immer einfach. Dominik Heitz

Heute, da die Kreditkarte als Zahlungsmittel dient, scheint das Trinkgeld an den Rand der Bedeutungslosigkeit geschoben zu sein. Foto: Johanna Bossart

Können Sie sich vorstellen, dass Gastgeber eines Restaurants einen Kunden dafür kritisieren, er gebe zu viel Trinkgeld?

Genau das ist einem meiner Freunde in seinem Feriendomizil in Südfrankreich widerfahren. Eine Restaurantbesitzerin hatte ihn am Ende des Abends, als er sich verabschiedet, zur Seite genommen und darauf hingewiesen, es sei nicht gut, den Angestellten zu viel Trinkgeld zu geben; diese könnten diesbezüglich ihre Anspruchshaltung hochschrauben und es dadurch bei anderen Gästen, die wenig Trinkgeld gäben, an Höflichkeit vermissen lassen.

Das Trinkgeld – mit ihm ist es nicht immer einfach. Einmal ist es zu viel, einmal zu wenig, einmal bleibt es ganz aus. Und heute, da die Kreditkarte als Zahlungsmittel dient, scheint es erst recht an den Rand der Bedeutungslosigkeit geschoben zu sein – zumal in der Schweiz, wo es ja eigentlich im Preis inbegriffen ist.

Dennoch ist es gerade als Bewertung der Serviceleistungen sinnvoll. Und wenn man bei einem angenehmen Service einen zusätzlichen Batzen liegen lässt, verschenkt man sich nichts – im Gegenteil. Es kann möglicherweise helfen, beim nächsten Mal zum Beispiel einen besseren Tisch zugewiesen oder ein kühleres Bier serviert zu bekommen.

Im Ausland hat das Trinkgeld oft einen höheren Stellenwert, weil es nicht immer auf die Rechnung geschlagen wird; da ist das Servierpersonal froh um einen Zustupf von fünf bis zehn Prozent. Entspechend ist dort das Personal zumeist auch sehr zuvorkommend.

Nur in China und Japan gelten andere Sitten: Dort wird Trinkgeld als Beleidigung empfunden. Das Trinkgeld – mit ihm ist es nicht immer einfach.