Geschichte des Caravaning – Wie #Vanlife zum Lebensgefühl wurde Die ersten Wohnwagenpioniere hatten dieselbe Sehnsucht wie später die Hippies im VW-Bus und die Camper-Fans von heute: unterwegs zu sein – und doch überall zu Hause. Tina Huber

Wollte man den Zeitgeist anhand eines einzigen Alltagsgegenstandes erklären, wäre wohl das Campingbüssli die richtige Wahl. Es vereint mehrere Trends unserer Zeit, und das nicht erst, seit es in der Corona-Pandemie einen Boom erlebte: langsam reisen, aufs Flugzeug verzichten. Raus in die Natur. Das eigene Heim als sicheres Nest einfach mitnehmen. Handwerklich tätig sein und am Büssli herumschrauben.