Von Kopf bis Fuss: Glückshormon Oxytocin – Wie uns dieses Kuschelhormon mehr Wohlbefinden schenkt Gerade nach einem Infarkt braucht das Herz Stärkung. Laut einer neuen Studie kann Oxytocin dabei helfen. Aber auch gesunde Menschen können vom körpereigenen Hormon profitieren. Silvia Aeschbach

Noch gibt es Oxytocin nicht als Medikament. Doch körperliche Nähe zu Lieblingspersonen setzt viele Botenstoffe frei. Foto: Getty Images