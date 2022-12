Werbeverbote und Zuckersteuer – Wie uns die WHO ungesundes Essen austreiben will Die Weltgesundheitsorganisation zeigt den Schweizer Unternehmen, wie sie die Fettleibigkeit bekämpfen will. Süsse oder fettige Nahrungsmittel sollen ähnlich wie Tabakware behandelt werden. Für den Bund sind die Empfehlungen «richtungsweisend». Erich Bürgler

Sie schauen etwas unheimlich aus: Weihnachtsmänner aus Schokolade dürfen in Chile kein Gesicht mehr zeigen. Foto: Vice

Diese Weihnachtsmänner aus Schokolade dürfen nicht lächeln. Ein fröhlicher Schoggi-Samichlaus könnte Kinder zu ungesundem Essen verführen, so die Überlegungen der Gesundheitsbehörden in Chile. Stattdessen stehen in dem südamerikanischen Land vor den Festtagen gesichtslose Schokoladenfiguren in den Regalen der Supermärkte.