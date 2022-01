Gesunde Ernährung – Wie uns die Industrie an weniger Zucker gewöhnen will Joghurts und Frühstücksmüesli enthalten immer weniger Zucker – wie das meist unbemerkt passiert und welche Produkte als Nächstes an Süsse verlieren sollen Erich Bürgler

Frühstückscerealien sollen bis 2024 im Schnitt rund 15 Prozent weniger Zucker enthalten. Foto: Getty Images

Dieser Migros-Kunde hat möglicherweise einen besonders ausgeprägten Geschmackssinn. «Nervt mich masslos: Wie kommt eigentlich die Migros dazu, in allen Joghurts die Zuckermengen zu reduzieren?», schreibt er auf Migipedia, der sozialen Plattform des Grossverteilers.

Tatsächlich verringert die Migros, genau wie andere Hersteller und Händler, seit Jahren den Zuckeranteil in verschiedenen Produkten. Das soll einen Beitrag zu einer gesünderen Ernährung leisten. Und die Kundinnen und Kunden sollten das eigentlich gar nicht bemerken.

Dafür setzt die Industrie Joghurts und Frühstückscerealien nur ganz langsam auf Zuckerentzug – in kleinen Schritten über Jahre hinweg. So gewöhnen sich unsere Geschmacksnerven an weniger Süsse. Über die Zeit entschärfte die Industrie mit dieser Methode einige ihrer Zuckerbomben deutlich.