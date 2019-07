Wie Swiss LX 242 drei Krisengebiete in die Quere kommen

Eigentlich würde Swiss-Flug LX 242 nach dem Start in Zürich erst über Österreich führen, und dann via Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, die Türkei, Syrien, den Irak und entlang der iranischen Küste fliegen, bis er schliesslich in Dubai landet. Doch dabei gibt es inzwischen mehr als nur ein Problem. Die direkte Route nach Dubai können die Piloten nicht mehr fliegen. LX242 ist einer von unzähligen Flügen weltweit, die Umwege zurücklegen müssen, um nicht über Krisengebieten unterwegs zu sein.