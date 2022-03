Medienkonferenz des Bundesrats – Ukraine-Flüchtlinge erhalten Ausweis S – mit Familiennachzug und Arbeitsrecht

Ausgangslage

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat gestern in Brüssel erklärt, dass sie im Bundesrat den Antrag stellen wird, den Schutzstatus S zu aktivieren. Dies, gleichgültig ob die EU ihre Richtlinie zum temporären Schutz in Kraft setzt oder nicht.

Die Schweizer Landesregierung tagte heute zum Flüchtlingsthema. Für den Nachmittag wird eine Medienkonferenz dazu erwartet.

Gegen die EU-Richtlinie gibt es Widerstand – dies dem Vernehmen nach vor allem von den osteuropäischen Staaten, jenen Ländern also, die zurzeit am meisten Geflohene aus der Ukraine aufnehmen. Streitpunkt ist scheinbar, ob aus der Ukraine geflüchtete Drittstaatenangehörige ebenfalls von der EU-Richtlinie profitieren sollen oder nicht.

Denn Menschen aus Drittstaaten dürfen nicht visumsfrei in den Schengen-Raum und damit auch nicht in die Schweiz einreisen. Ukrainerinnen und Ukrainern hingegen ist der visafreie Aufenthalt im Schengen-Raum für 90 Tage erlaubt, sofern sie einen biometrischen Pass besitzen.

Nach 90 Tagen soll dann in der Schweiz der S-Status greifen. Dank diesem können die Schutzbedürftigen aus der Ukraine aus humanitären Gründen befristet bis maximal fünf Jahre im Land bleiben. Aufgenommene dürfen dann beispielsweise arbeiten und Sozialleistungen beziehen.

Schweiz will mit der EU gleichziehen Karin Keller-Sutter wies Kritik aus Kreisen der SP und von Flüchtlingsorganisationen zurück, wonach der Schweizer Status S hinter der EU-Richtlinie zurückbleibe.

Laut Keller-Sutter sind die EU-Richtlinie und der Schweizer S-Status ähnlich. Die SP und Amnesty International Schweiz hatten kritisiert, dass der S-Status den Geflüchteten weniger Rechte gebe als die Richtlinie. Angesprochen auf diese Unterschiede – etwa einem drei-monatigen Arbeitsverbot oder einer Bewilligungspflicht für Reisen ins EU-Ausland – machte sich die Bundesrätin dafür stark, hier pragmatisch zu entscheiden.

Forderungen der SVP

Die SVP forderte heute den Bundesrat dazu auf, Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge in den Nachbarstaaten leisten, statt die Kriegsvertriebenen mit Resettlement-Programmen in die Schweiz zu bringen. Wirtschaftsmigranten, die die Gunst der Stunde nutzten, um via Ukraine in den Sozialstaat ihrer Wahl einzuwandern, seien an der Grenze zurückzuweisen.

Bei den Kriegsvertriebenen aus der Ukraine handle es sich in erster Linie um Frauen und Kinder, schrieb die SVP am Freitag in einer Mitteilung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe für alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren eine Ausreisesperre angeordnet – sie müssten bleiben und ihr Land verteidigen.

Die vom Krieg vertriebenen Frauen und Kinder suchen daher aus Sicht der SVP nur vorübergehend Schutz, vor allem in den Nachbarländern Polen, Ungarn, Slowakei, Moldau und Rumänien. Deshalb müsse nun sofort und unbürokratisch Hilfe vor Ort im Zentrum stehen, wurde SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH) in der Mitteilung zitiert.

Finanzielle Hilfe für Nachbarstaaten

Die SVP fordert den Bundesrat dazu auf, die Schweizer Botschaften in Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Moldau umgehend mit DEZA-Vertretern zu verstärken. Vor Ort solle ein «Cash for Shelter»-Programm initiiert werden, um Haushaltungen zu finden, die den Vertriebenen gegen Bezahlung durch die Schweiz temporäre Aufnahme gewährten.

Der Bundesrat solle den Haupt-Aufnahmeländern unverzüglich grosszügig finanzielle Hilfe und Hilfsgüter für die Unterbringung und Versorgung der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine zukommen zu lassen, forderte die SVP weiter. Hilfe vor Ort müsse Priorität haben – nicht die Verteilung von Vertriebenen von Portugal bis nach Schweden.

Anleitung für Flüchtlinge: Das erwartet Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Wie lange dürfen sie sicher im Land bleiben? Was ändert sich nach einem Asylantrag? Wie darf die Bevölkerung helfen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wenn es unumgänglich sei, einige Gruppen über den Schutzstatus S temporär aufzunehmen, sollten sie nicht auf die Kantone zu verteilt werden, sondern zentral untergebracht und nicht mit jungen Wirtschaftsmigranten aus andern Länder «vermischt» werden.

Dafür sind aus Sicht der SVP geeignete Gemeinden zu finden, die über genügend Raum verfügen, um grosse Gruppen vorübergehend aufzunehmen. Um den nötigen freien Platz zu schaffen für Kriegsvertriebene aus der Ukraine, seien die 46'000 in der Schweiz vorläufig Aufgenommenen zu überprüfen. Sei eine Rückführung in ihr Heimatland zumutbar, sei diese umgehend zu vollziehen.

Gemäss Medienberichten würden auch in Belarus gestrandete Wirtschaftsmigranten die Gunst der Stunde, um über die Ukraine in die EU zu gelangen, schrieb die SVP. Sie sollten an der Grenze zurückgewiesen werden.