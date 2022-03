Putin droht mit Atomkrieg – Basels oberste Apothekerin fordert Aufklärung über Jodtabletten In der Bevölkerung macht sich ein gewisses Unbehagen breit. Die Präsidentin des Baselstädtischen Apotheker-Verbands richtet in einer Interpellation Fragen an die Regierung. Eines ist klar: Schutzräume gäbe es zu wenige. Yannick Schmöller Martin Furrer

2014 bekamen alle Schweizer, die im Umkreis von 50 Kilometern um ein AKW leben, im Auftrag des Bundes kostenlos eine Packung mit je zwölf Jodtabletten zugeschickt. Die nächste Lieferung kommt 2024. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Putin droht im Ukraine-Krieg mit Atomwaffen. Auch in Basel sorgt diese Drohung für Unbehagen. Wo befindet sich der Luftschutzkeller, und wo haben wir unsere Jodtabletten?

Trotzdem macht sich die Basler LDP-Grossrätin, Apothekerin und Präsidentin des Baselstädtischen Apotheker-Verbands, Lydia Isler-Christ, Sorgen. Im «Regionaljournal» von SRF sagte sie: «Mehrere Personen fragten nach Jodtabletten in den letzten Tagen, etwas, das in den letzten Jahren nicht passiert ist.» Deshalb hat sie am Mittwoch eine Interpellation eingereicht. Sie möchte von der Regierung eine proaktive und sachliche Aufklärung der Bevölkerung. Auch in der Saner-Apotheke an der Greifengasse hat sich die Nachfrage minimal erhöht, jedoch gab es keine Nachfragen zur Anwendung der Jodtabletten.