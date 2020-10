Eine stressige Woche

In dieser Woche ist viel passiert. Sehr viel. Am Dienstag kam die Meldung, dass Xherdan Shaqiri beim FC Liverpool bleibt und er bei den Reds wieder angreifen will. Am Dienstagmittag folgte die Nachricht, dass der 28-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Für ihn und die Nationalmannschaft war das ein Schock. Schliesslich wollte er seit Monaten endlich wieder einmal für die Nati auflaufen. Doch daraus wurde nichts. Im Testspiel gegen Kroatien musste er zuschauen. Doch das war nicht alles. Nein.

Am Mittwochabend, kurz vor der Partie, kam nämlich die nächste Schreckensmeldung: Auch Manuel Akanji hat Corona. Und auch er muss in die Quarantäne. Dafür gab es dann am Donnerstag die Entwarnung: Shaqiri darf mit nach Spanien reisen. Weil er beim 2. Mal negativ auf Corona getestet wurde. Doch ob er auch gegen Spanien auflaufen darf? Das ist weiterhin unklar.

Kurz also: