Warum werden in Basel so viele ausserkantonale Fälle behandelt?

Rund die Hälfte der Covid-Patienten in Basler und Baselbieter Spitäler sind Auswärtige. Warum nehmen hiesige Spitäler so viele ausserkantonale Fälle auf? Stossen sie damit nicht an Kapazitätsgrenzen?

Lukas Engelberger sagt dazu: "Wir haben die Verantwortung für die Versorung für unsere Bevölkerung in der Region, aber auch in der ganzen Schweiz." Die Patientenzuweisung erfolge über zentrale Bundesstellen. "Es ist selbstverständlich, dass wir in der Schweiz solidarisch sind." Kantone wie Genf seien derzeit nun mal besonders betroffen. Im umgekehrten Fall würde Basel-Stadt diesen Dienst von anderen Kantonen auch in Anspruch nehmen, so Engelberger. Zudem haben Basel als Standort eines Universitätsspitals eine besondere Verantwortung.

Peter Indra, Leiter Gesundheitsversorgung des Kantons, kommt auf die Fälle aus der Westschschweiz zu sprechen, die in Basel behandelt werden. "Die Patienten nehmen niemandem einen Platz weg", betont er. Das Universitätsspital Basel nehme damit lediglich seine Zentrumsfunktion wahr, die interkantonale Zusammenarbeit sei in der Krise essentiell.