Erstunterzeichner Raphael Fuhrer

Raphael Fuhrer vom Grün-Alternativen Bündnis hat als Letzter das Wort: Er wolle ein Gesamtkonzept statt einen Flickenteppich mit einzelnen Massnahmen.

Der Stop-and-Go-Effekt würde bei Tempo 30 von 25 auf unter 10 Prozent fallen, sagt Fuhrer. Er will damit belegen, dass der Verkehr erwiesenermassen verflüssigt würde. «30 ist das neue 50», sagt Fuhrer. Was in anderen Städten funktioniere, soll auch in Basel kommen.

Als es damals um Tempo 30 in Quartieren ging, gab es auch schon Gegenwehr. «Doch wer wollte heute noch eine Rückkehr zu Tempo 50?», fragt Fuhrer.

Tempo 30 sei auch ohne bauliche Massnahmen möglich. Die Angst, dass Krankenautos hängen bleiben, sei unbegründet.

In der Schweiz gebe es laut Fuhrer keinen dokumentierten Fall von unerwünschtem Ausweichverkehr.

Tempo 30 wirke immer, für Motoren- und Rollgeräusche. Tempo 30 liesse sich im Gegensatz zu Flüsterbelägen sofort umsetzen.