Die Macher von «Zwei am Morge» – Wie SRF seine digitalen Stars verloren hat «Zwei am Morge» war das digitale Vorzeigeprojekt von SRF. Nun ziehen die Pioniere weiter. Was haben Ramin Yousofzai und Robin Pickis jetzt vor? Martin Fischer

Robin Pickis und Ramin Yousofzai richten sich nach vier Jahren SRF beruflich neu aus. Foto: Anna-Tia Buss

Seit einem Monat sind sie nun weg. Am 30. März ging die letzte «Zwei am Morge»-Sendung mit Ramin Yousofzai und Robin Pickis online. Zum Abschluss rackerten sich die beiden Macher und Kreativköpfe hinter dem Format in einem 24-Stunden-Livestream ab. Seither liegen die «Zwei am Morge»-Kanäle erst mal brach.