Die wichtigsten Fragen – Wie sollen sich Büro-Rückkehrer verhalten? Die Lockerungsmassnahmen bringen es mit sich, dass Zehntausende in die Büros zurückkehren. Der Basler Psychologe Michael Uebelhart weiss, worauf dabei zu achten ist und wie es mit Homeoffice richtig weitergeht. Kurt Tschan

Viele Büros waren wegen Covid-19 verwaist. Nun füllen sie sich langsam wieder. Das Bild in der Basler Startup Academy entstand vor rund einem Jahr. Foto: Nicole Pont

Der Büroalltag rückt für viele Arbeitnehmende näher. Michael Uebelhart, Psychologe und Geschäftsführer von Copartner Experience AG in Basel, zeigt, wie die Rückkehr in den Alltag gelingen kann. Er zeigt aber auch auf, was Homeoffice mit uns gemacht hat. Uebelhart war während vieler Jahre in diversen Funktionen im Personalbereich von Firmen tätig.

Wie hat sich die Sitzungskultur im Homeoffice verändert?

In der Regel ergreift eine bestimmte Art von Persönlichkeit zuerst das Wort. Das sind Personen mit hoher Dominanzausprägung oder hoher Sachorientierung. Eher introvertierte oder personenbezogene Menschen halten sich gerne zu Beginn zurück. Damit stehen die Argumente derjenigen, die zuerst sprechen, im Raum, und sie bewirken, dass andere die eigenen Argumente nochmals überdenken und allenfalls anpassen. Es gehen damit wichtige Meinungen verloren. Diesem Effekt kann der Sitzungsleiter entgegenarbeiten, indem er die Wortmeldungen aktiv steuert. In Videokonferenzen scheint sich dieser Effekt zu verstärken. Es entstehen Diskussionen zwischen wenigen in der Gruppe. Andere bleiben still. Die Diskussionen gehen danach bilateral noch weiter, und die Stillen werden, gar nicht absichtlich, weiter ausgeschlossen. So entsteht ein Split in einem Team. Eine Aufgabe der Führungsperson in virtuellem Umfeld ist also, alle gleichermassen anzusprechen und einzubinden.