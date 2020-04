Umfrage zu Corona-Massnahmen – Wie soll der Lockdown gelockert werden? Sind die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu streng? Halten Sie noch durch? Sagen Sie uns, wie es weitergehen soll.

Leere Innenstadt: Basel wird noch bis mindestens 26. April wie ausgestorben bleiben. Claudio Thoma (Freshfocus)

Noch mindestens bis zum 26. April gelten die vom Bund am Mittwoch verlängerten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Inzwischen haben einige Länder einen schrittweise Weg zurück in die Normalität angekündigt. Auch in der Schweiz hoffen viele Menschen, dass die strengen Massnahmen bald gelockert werden. Wir wollen von unseren Lesern wissen, ob sie den Kurs der Regierung grundsätzlich mittragen, welche Massnahmen sie begrüssen und welche weniger. Wie würden Sie entscheiden, wenn Sie Bundesrat wären? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil, uns interessiert Ihre Meinung zur Lage.

( amu )