Geldberater: Neue Regelung beim Einlagenschutz – Wie sind Gemeinschaftskonten bei einem Bankkonkurs gesichert? Seit anfangs Jahr werden Personen mit einem gemeinsamen Konto wie ein eigenständiger Kunde behandelt – womit das Kapital nicht mehr mit den Privatkonten kumuliert wird. Martin Spieler

Upgrade fürs Gemeinschaftskonto: Durch die neue Regel ist das Kapital bei einem Konkurs besser geschützt. Illustration: Christina Baeriswyl

Wenn ich mehrere Konten habe, werden die Beträge bei einem Bankkonkurs kumuliert. Gilt dies auch, wenn ich - neben meinen Konten – ein weiteres Gemeinschaftskonto mit meiner Frau führe? Leserfrage von J.A.

Nein. Früher wäre bei der Berechnung des Anspruches aus der Einlagensicherung beim Bankkonkurs das gemeinsame Konto von Ihnen und Ihrer Frau aufgeteilt worden. Dies hat anfangs Jahr geändert. Seither sind Gemeinschaftskonten beim Bankzusammenbruch gesondert abgesichert.

Weil der Saldo einer Konto-Gemeinschaft nicht mehr auf die einzelnen Personen aufgeteilt wird, wäre bei einem Bankkonkurs mehr von Ihrem Geld gesichert.

Wenn mehrere Personen so wie Sie und Ihre Frau zusammen Besitzer eines Kontos sind, wird diese Gemeinschaft in Bezug auf die Sicherung wie ein eigenständiger separater Kunde behandelt. Die Guthaben einer solchen Gemeinschaft sind separat bis insgesamt 100'000 Franken gesichert. Wenn indes einzelne Personen einer solchen Gemeinschaft so wie Sie eine eigene, separate Kundenbeziehung mit der Bank haben, so sind für diese separate Kundenbeziehung ebenfalls Guthaben bis 100'000 Franken gesichert.

Weil der Saldo einer Konto-Gemeinschaft nicht mehr auf die einzelnen Personen aufgeteilt und der so aufgeteilte Betrag mit den Ansprüchen aus einer eigenen Kundenbeziehung zusammengezählt wird, wäre bei einem Bankkonkurs mehr von Ihrem Geld gesichert. Indem die Gemeinschaft seit Beginn dieses Jahres einen eigenen Anspruch hat, wären maximal 100'000 Franken für Sie und Ihre Frau als Gemeinschaft und separat maximal 100'000 Franken für Sie mit ihren eigenen Konten gesichert.

