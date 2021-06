Ausgangslage

Die Schweiz steckt europapolitisch in einer verzwickten Situation. Am 26. Mai hat der Bundesrat die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU für gescheitert erklärt. Dieses Abkommen hätte eine Reihe bestehender Verträge, darunter die Personenfreizügigkeit, in einen gemeinsamen, neuen Mechanismus überführt: Die Verträge wären laufend an die sich ändernde Rechtslage in der EU angepasst worden.

Der Bundesrat und die meisten Parteien fürchteten allerdings schwerwiegende Nachteile für die Schweiz. Gross war insbesondere die Angst, der EU-Gerichtshof könnte die flankierenden Massnahmen zum Schutz der Schweizer Löhne schleifen.

Ohne Rahmenabkommen wiederum drohen die bestehenden bilateralen Abkommen ihren Wert zu verlieren. Die EU hat für diesen Fall angekündigt, weder neue Abkommen mit der Schweiz abzuschliessen noch die bestehenden zu aktualisieren.

Bundesrat Ignazio Cassis geht in den Nationalrat waehrend der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 15. Juni 2021 im Nationalrat in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Nach dem Abbruch der Verhandlungen übten die Parteien Kritik am Bundesrat: Er habe es verpasst, einen überzeugenden «Plan B» für die Europapolitik vorzulegen. Heute Dienstag fordern sie von der Regierung nun Antworten ein. Auf Veranlassung der SP und der Grünliberalen führt der Nationalrat eine sogenannte «aktuelle Debatte» über die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU.

Alle sechs Fraktionen (SVP, SP, FDP, Mitte, Grüne, GLP) haben in Interpellationen Fragen und Forderungen an den Bundesrat formuliert – wobei sich die Fragen je nach Absender stark unterscheiden. So will etwa die SVP wissen, ob der Bundesrat bereit wäre, einen «Bundesbrief der Unabhängigkeit und Freiheit wie 1291» zu formulieren. Die Grünliberalen dagegen möchten vom Bundesrat erfahren, ob er einen Beitritt zu EWR und EU in Betracht zieht. Gespannt sein darf man auch auf die Antworten von Aussenminister Ignazio Cassis.

Die Debatte beginnt um 8 Uhr.