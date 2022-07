Hängende CD, Rabenattrappe, Netz – Wie Sie Tauben von Ihrem Balkon fernhalten – und was nichts nützt Die BaZ-Autorin hat schon so einiges versucht, um Tauben am Brüten auf ihrem Balkon zu hindern. Nun sucht sie Rat bei einer Expertin. Dina Sambar

Die Blumenkisten auf dem Fenstersims hätten die Tauben eigentlich vom Nisten abhalten sollen. Ein grosser Fehler. In dem engen Zwischenraum zwischen Kiste und Fenster fühlen sich diese Taubenküken offenbar besonders wohl – die Pflanzen, die nicht mehr gegossen werden konnten, etwas weniger. Foto: Dina Sambar

Ehrlich, ich habe nichts gegen Tauben, wirklich nicht – ausser, sie übersäen meine Fenstersimse und den Balkon mit ihren Fäkalien. So eine Scheisse. Hartnäckig versuchen sie (gefühlt das ganze Jahr hindurch) ein Nest zu bauen und ihre Eier bei uns auszubrüten. Anfangs reichte es, einfach in die Hände zu klatschen, und sie flatterten davon. Doch sobald die Vögel mit einem ersten Zweiglein Anspruch auf einen Blumentopf oder ein Gestell als Nistplatz erhoben haben, sind sie viel hartnäckiger. Der leere Blumentopf ist weg, das Gestell abgedeckt, die Tauben kommen trotzdem. Ich weiss, dass sich Taubenpaare ein Leben lang treu bleiben. Doch müssen sie auch unbedingt meinem Balkon treu sein?

Als wir vor vier Jahren aus den Ferien zurückkamen, hatten wir sogar zwei Taubenküken auf dem Fenstersims – eingequetscht hinter einer Blumenkiste. Es blieb uns nichts anderes übrig, als durch die Fensterscheibe zuzuschauen, wie die Küken grösser und schliesslich flügge wurden. Es war spannend, die Vogelaufzucht aus 20 Zentimeter Entfernung zu beobachten. Doch der Kot-Teppich, den die junge Taubenfamilie hinterliess, war grauenhaft. Diese Ferien ereilte uns dasselbe Schicksal beinahe nochmals, hätte unsere pflanzengiessende Nachbarin nicht das im Entstehen begriffene Nest vom Balkon entfernt.

Diese Massnahmen helfen

Ich bin nicht die Einzige, die im ständigen Abwehrkampf mit hartnäckigen Tauben steht. Eine BaZ-Mitarbeiterin verscheucht die Tiere mit einer roten Kuscheldecke, bei einer anderen sollen Spikes (Stacheln) die Tiere davon abhalten, auf dem Dachsims zu landen (ihr Fenstersims ist trotzdem voller Taubenkot), meine Nachbarn und Bekannten haben wahlweise schwarze Plastikraben am Geländer, aufgehängte CDs, Silberlamellen oder ein (hässliches) Netz installiert. Auch vor dem Einsatz einer Wasserpistole wurde nicht zurückgeschreckt.

Doch helfen diese Massnahmen tatsächlich gegen die unerwünschten Mitbewohner? Was gibt es sonst für Methoden der Taubenabwehr? Und was tun, wenn sich die Tauben bereits zum Brüten installiert haben? Wir fragen Ursula Lafos, Gesundheitsschwester Wohnungswesen, von den Medizinischen Diensten Basel-Stadt. Bei ihr können sich Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Basel-Stadt diesbezüglich auch kostenlos beraten lassen.

Wie wirksam sind Massnahmen wie aufgehängte CDs, mehrfaches Verscheuchen oder Plastikraben?

«Das Verscheuchen der Tauben ist keine effiziente Massnahme, um Tauben nachhaltig fernzuhalten. Für den Moment gehen sie zwar weg, weil sie erschrecken, doch sie kommen zurück. Auch aufgehängte CDs oder Silberfolie und Rabenattrappen haben nur eine kurzzeitige Wirkung. Die Tauben erkennen schnell, dass von diesen Dingen keine Gefahr ausgeht. Wichtig ist auch, dass im Quartier oder in der nahen Wohnumgebung nicht gefüttert wird. Das ist bei Tauben zudem gesetzlich untersagt.»

Was hilft wirklich, um Tauben von Balkonen und Fenstersimsen fernzuhalten?

«Das Mittel der Wahl für Fenstersimse sind tierschutzgerechte stumpfe Taubenspikes. Bei Balkonen hilft nur ein Netz. Dort gibt es keine weiteren Optionen für eine nachhaltige Abwehr.»

Muss man dabei auf etwas Spezielles achten?

«Ist die Fensterbank breit, müssen Sie die Spikes unbedingt zweireihig anbringen, sonst lassen sich die Tauben einfach dahinter nieder. Sie brauchen sehr wenig Platz, um zu nisten. Sie sind anspruchslos und erfinderisch. Auf einem Balkon nützen Spikes deshalb nichts. Zudem gibt es Normen, die bei den Spikes eingehalten werden müssen. Sie sollen mit stumpfen Spitzen sein, sodass die Tauben dort nicht landen können. Die Spikes dürfen die Tiere aber nicht verletzen oder gar aufspiessen.

Das Netz sollte robust sein und muss tierschutzkonform installiert werden. Es darf keine Schlupflöcher geben, durch die Vögel hinter das Netz kommen. Denn eventuell finden sie den Weg nicht mehr heraus. Sie dürfen sich darin auch nicht verfangen. In Mehrfamilienhäusern besteht auch das Problem, dass die Tauben einfach zum nächsten Balkon gehen, wenn sie nicht mehr auf ihren gewohnten Balkon können.»

Was soll man tun, wenn die Tauben Eier gelegt haben oder die Küken bereits geschlüpft sind?

«Sobald es Eier im Nest hat, müssen die Tauben ausgebrütet werden. Diese Massnahme ist in der Jagdgesetzgebung festgelegt. Erst wenn die Nestlinge ausgeflogen sind, darf das Nest entfernt werden. Danach sollte man unbedingt ein Netz anbringen, um die Tauben vom Ort der Nistung zu entwöhnen. Tauben vermehren sich alle drei Monate, und sie kommen an den Ort zurück, an dem sie ihre Brut erfolgreich abgelegt haben. Auch die Brut kommt zurück, um dort zu nisten. Tauben können innerhalb von 24 Stunden ein Nest bauen. Es reicht schon, dass Sie ein Wochenende weg sind, um ein Nest mit Eiern vorzufinden.»

Man nennt Tauben auch «Ratten der Lüfte». Sind die Vögel und ihr Kot tatsächlich so gesundheitsschädigend?

«Es ist tatsächlich so, dass es im Taubenkot Erreger hat, die Entzündungen der oberen Atemwege oder der Augen auslösen können. Allerdings geschieht das nur, wenn man sich täglich um diese Vögel aufhält und mit ihren Ausscheidungen zu tun hat – wie beispielsweise Vogelzüchter. Deshalb ist die Gefahr nicht besonders gross. Beim flächendeckenden Reinigen empfiehlt sich aber eine Schutzmaske gegen den erregerhaltigen Staub und eventuell eine Schutzbrille. Das grössere Problem ist, dass Tauben Träger von Ektoparasiten sind, etwa Taubenflöhe, Taubenzecken und rote Vogelmilben. Solange die Tauben nisten, sind sie deren Primärwirt. Doch wenn die Tauben weg sind, suchen die Parasiten nach einem neuen Wirt für ihre Blutmahlzeit – und das können dann Menschen oder Haustiere sein.»

Sind diese Parasiten für Menschen gefährlich?

«Die Milben und Taubenflöhe sind nur lästig, doch Taubenzecken können in sehr seltenen Fällen bei Personen mit geschwächtem Immunsystem oder allergischer Disposition eine schwere allergische Reaktion auslösen. Man kann mit doppelseitigem Klebeband an der Balkontür oder am Fensterrahmen sehen, ob tatsächlich Parasiten in die Wohnung kommen. Das bietet aber keinen Schutz. Um hygienisch auf der sicheren Seite zu sein, sollte man den Balkon oder das Fenstersims von einer Schädlingsbekämpfungsfirma reinigen und mit einem Insektizid behandeln lassen, nachdem Tauben dort genistet haben. Man darf jedoch nicht in eine Hysterie verfallen. Es ist kein Notfall, wenn man Tauben auf dem Balkon hat. Doch wenn es ein Nest gab, muss man Taubenabwehrmassnahmen treffen, sonst züchtet man sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Problem heran.»

Nun weiss ich, wie ich gegen die Versuche der Tauben, auf meinem Balkon eine Hausgeburt durchzuführen, vorgehen kann. In Basel leben übrigens zwischen 5000 und 8000 Stadttauben. Jede Einzelne von ihnen produziert pro Jahr rund 10 Kilogramm Kot (man stelle sich die Gesamtmenge vor!). Die meisten davon leben in den Quartieren Gundeli, St. Johann, Kleinbasel und beim Bahnhof. Sie sind die verwilderten Nachfahren der domestizierten Feld- und Haustauben. Ihre Urahnen sind die Felsentauben, deshalb nisten sie auch am liebsten auf Dächern, Balkonen, Fenstersimsen und Dachböden.

Die unkontrollierte Vermehrung liegt laut dem Kanton vor allem daran, dass die Tauben von gut meinenden Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern gefüttert werden. Deshalb wurde 2019 ein Fütterungsverbot erlassen (bisher nicht besonders erfolgreich). Ein zu grosses Tauben-Aufkommen führt bei den Tauben selbst zu Stress und Krankheiten und zu vermehrtem Befall mit Parasiten.

Diesen Frühling wurde im Grossen Rat ein Anzug überwiesen, der ein neues Stadttaubenkonzept fordert. In Basel soll es wieder Taubenschläge geben. Zudem sollen ein Fütterungskonzept, Geburtenkontrolle und eine vogelkundige Fachstelle geprüft werden. Dies einerseits zum Wohl der Tiere, aber auch, um ihre Zahl verringern zu können. Ziel des Kantons ist es, die Anzahl Tauben auf rund 3000 Tiere zu halbieren.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.