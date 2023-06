Miss Finance: E-Mobilität, KI oder Cyber Security – Wie Sie mit Themen-ETFs in die Zukunft investieren Wer von globalen Megatrends profitieren möchte, kann mittels ETFs auf entsprechende Branchen setzen. Was Sie dabei beachten sollten. Angela Mygind

E-Mobilität gilt als einer der ganz grossen Megatrends unserer Zeit. Foto: Getty Images

Sie möchten von Megatrends wie künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder Cyber Security profitieren oder sind überzeugt, dass eine bestimmte Branche in Zukunft immer wichtiger werden wird? Mit Themen-ETFs können Anlegerinnen und Anleger in einen Korb von Unternehmen aus zukunftsträchtigen Branchen investieren. Sie scheinen eine bequeme Möglichkeit zu sein, einen Trend im eigenen Depot abzudecken. Es gibt jedoch auch einige Punkte, die man bei einer Investition in solche ETFs beachten sollte.