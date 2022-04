Abfall und Kosten verringern – Wie Sie Food-Waste über Ostern vermeiden können Lebensmittelabfälle belasten Umwelt und Portemonnaie. An Feiertagen wird besonders viel eingekauft, gegessen, aber auch weggeworfen. Hier finden Sie Tipps, wie Sie Ostern nicht zur Abfallsünderin werden. Bianca Lüthy

Für Ostern wird jährlich die Eierproduktion hochgefahren: Trotz hoher Nachfrage landen besonders braune Eier oft im Abfall. Foto: Heinz Diener

In der Schweiz landet fast ein Drittel aller Lebensmittel im Abfall. Das sind jährlich rund 330 Kilogramm und um die 620 Franken pro Person. Aktuell steigen die Nahrungsmittelpreise aufgrund des Krieges in der Ukraine weiter an. Grosse Getreideexporte aus Russland und der Ukraine drohen wegzubrechen, und wegen der Düngerknappheit befürchten Landwirtschaftsexperten schlechte Ernten.