Miss Finance: 6 Finanzfallen – Wie Sie die grössten Fehler im Umgang mit Geld vermeiden Neigen Sie punkto Finanzen an Aufschieberitis? Damit sind Sie nicht alleine – doch unsere Finanzbloggerin hat einige Anregungen für Sie. Angela Mygind

Besser die Finger davon lassen? Gar nicht zu unternehmen, ist im Umgang mit Geld der grösste Fehler. Foto: Getty Images

Mir, 41, liegen Finanzen überhaupt nicht. Ich habe keine Zeit und kein Interesse, obwohl ich weiss, dass es wichtig wäre. Anstatt Sie jetzt um Tipps zu bitten, würde mich interessieren, was Sie denken, welche Fehler mit Geld und beim Investieren passieren können. So weiss ich zumindest schon, was ich nicht tun sollte. Leserinnenfrage von J.G.