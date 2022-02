Tag der Liebenden – Wie Sie am Valentinstag Herz zeigen können Es gehört zu Amors Arsenal, in zahlreichen Liedern wird es gebrochen, und es ziert die Schulhefte vieler Mädchen. Die Rede ist vom Herzen. Rachel Hueber

Sechs Arten, mit Ihren Händen am Valentinstag Herz zu zeigen. Foto: Kostas Maros

Es kann springen, brechen, zerreissen, ausgeschüttet oder zusammengeschnürt werden. Sowohl warm als auch kalt sein. Man kann ihm folgen, es auf der Zunge tragen oder keines besitzen: das Herz.

Am Valentinstag ist es das bei weitem am häufigsten vertretene Liebessymbol und findet sich in etlichen Varianten auf Karten, Pralinenboxen oder auf dem Geschenkpapier einer Schmuckschatulle wieder.