Für einmal waren sich fast alle Medien, Kommentatoren und Wahlbeobachter einig: Die Bürgerlichen haben die Wahlen im Kanton Basel-Stadt gewonnen. Rot-Grün hat eine schmerzliche Ohrfeige bezogen. Bei den meisten allerdings ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Die Fakten stützen diese Sichtweise nicht. Berücksichtigt werden von den forschen Interpreten nur die Ergebnisse des ersten Wahlgangs in den Regierungsrat. Die definitiv ausgezählten Grossratswahlen spielen für die Bewertung offensichtlich keine Rolle.

Als ich 1984 zum ersten Mal in den Grossen Rat gewählt wurde, stand die Linke einer stabilen bürgerlichen Mehrheit gegenüber. In der Regierung und im Parlament. Die FDP erreichte damals 14,9 Prozent und 21 Sitze (von 130), die LDP 10,1 Prozent und 15 Sitze, gleich viel wie die CVP mit einem Wähleranteil von 11,9 Prozent. In der Regierung war der stolze Freisinn noch mit 2 Regierungsräten vertreten. H.R. Striebel und Kurt Jenny. Was für Zeiten!