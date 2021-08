Abzug direkt beim Lohn – Wie sich Steuerschulden vermeiden liessen Wer finanzielle Probleme hat, gerät in der Regel zuerst bei den Steuern in Zahlungsrückstand. Mit vorausschauender Planung oder einem anderen Steuersystem käme es nicht dazu. Bernhard Kislig

Oft beginnen Steuerschulden schon mit dem Ausfüllen der Steuererklärung: Betroffene tun sich schwer damit, werden veranlagt und erhalten höhere Rechnungen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Eine Pflegefachfrau Mitte 50 wird gemobbt, kündigt, findet keine neue Stelle und gerät in die Schuldenspirale. Das ist nur eine von vielen verschiedenen Geschichten, die illustrieren, wie Menschen in finanzielle Not geraten. Beratungsstellen können von etlichen weiteren Schicksalen berichten, zum Beispiel von der ehemaligen Direktionssekretärin und Mutter zweier Kinder, die aufgrund einer Depression die Übersicht über ihre Finanzen verlor. Oder vom 33 Jahre jungen Mann mit einer Leidenschaft fürs Tätowieren, der jahrelang knapp über die Runden kommt, bis es eines Tages nicht mehr reicht.