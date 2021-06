Metalhead, Rollstuhlfahrer und Politiker – Wie sich Ferdinand Pulver zurück ins Leben kämpfte Der künftige Baselbieter FDP-Präsident sitzt seit einem Töffunfall vor 14 Jahren im Rollstuhl. Statt zu hadern, hat er sich mutig in neue Abenteuer gestürzt. Leif Simonsen

Der designierte Baselbieter FDP-Präsident Ferdinand Pulver auf dem Balkon seines Hauses in seiner Wahlheimat Reinach. Er sagt, er liebe die Agglogemeinde. Obwohl oder gerade weil sie so hässlich sei. Foto: Pino Covino

Die entscheidenden Sekundenbruchteile seines Lebens kennt Ferdinand Pulver nur aus den Gerichtsakten. Erinnerungen sind keine da. «Zum Glück», sagt der 55-Jährige. Es ist der 30. April 2007. Pulver hat seinen Töff für einmal schon aus der Garage geholt. Das macht er sonst nie – seine Saison beginnt sonst erst im Juni. Aber dem fantastischen Wetter konnte er nicht widerstehen. Die Route führte durchs Wiesental in den Schwarzwald, die kurvenreiche Strecke ist beliebt bei Motorradfahrern. In den Serpentinen kann man abbremsen und beschleunigen im Zehnsekundentakt.

Das Gefühl der Freiheit endet in einer lang gezogenen Rechtskurve. In einem Waldstück fährt ihn ein junger Mann frontal über den Haufen. Der Autofahrer hatte an einer unübersichtlichen Stelle überholt, Pulver blieb auf der engen Strecke keine Möglichkeit auszuweichen. Nach dem Aufprall hängt das Leben des damals 42-Jährigen an einem seidenen Faden. Eineinhalb Stunden braucht die Rega, um ihn transportfähig zu machen. Danach wird er mit lebensbedrohlichen inneren Verletzungen auf der Intensivstation des Basler Unispitals beatmet, einen Monat lang. Als man dem Mann an der Beatmungsmaschine sagt, dass er nie mehr auf den Beinen wird stehen können, denkt der sich: «Da hab ich jetzt aber grössere Probleme. Ich muss ja erst mal wieder atmen können.»

Unfall belastete das Umfeld mehr als ihn

Pulver lernt wieder zu atmen, tastet sich ans Leben heran. Erst kommt er ins Paraplegikerzentrum nach Nottwil, dort wird der selbstständige Grafiker nach wenigen Monaten der Rehabilitation ungeduldig und meint schliesslich zu den Pflegern: «Ich muss raus hier, sonst geht meine Bude bachab.» Ende Jahr wird er entlassen – auf ein paar Reha-Elemente wie das Schwimmen muss er verzichten.

Vor seinem Unfall 2007 machte er gerne längere Motorradausflüge, etwa wie hier in die italienischen Alpen. Foto: PD

Hadern tut der Reinacher nie. Eine seiner Eigenschaften sei die Resilienz, sagt er. «Bedingungslos akzeptieren, wie die Situation ist.» Aber sein Umfeld litt. Soeben hatte er eine Familie gegründet, als der Unfall passierte. Sein Sohn war zwei Jahre alt. Nie würde er mit dem Vater Fussball spielen können oder auf dem Spielplatz rumtollen. Auch für die Beziehung wurde die neue Situation zur Belastungsprobe. Bereits vorher stand nicht alles zum Besten, aber das Unglück brachte neue Probleme. «Ich kenne keine Beziehung, die nach einem solchen Unfall gehalten hat», sagt Pulver. Alles ändere sich, die Sexualität, die plötzliche Pflegebedürftigkeit, die Tatsache, dass man von 1,91 auf einen Meter geschrumpft sei. «Das macht schon einen gewaltigen Unterschied», sagt Pulver. 2010 trennte er sich von seiner Partnerin – bis heute sind sie freundschaftlich verbunden.

«Ferdi ist ein Guter»

Der FDP ist Pulver erst vor drei Jahren beigetreten. Politik hatte zwar in seinem Leben immer eine Rolle gespielt, beim AJZler und gelegentlichen Anti-AKW-Demonstranten in jungen Jahren hätte eigentlich mehr auf einen Beitritt zu den Sozialdemokraten hingedeutet. Einer Partei, die sich für die Schwachen einsetzt, wie er als Rollstuhlfahrer einer ist. Die wilden Jugendjahre seien für ihn aber in politischer Hinsicht zu wenig identitätsstiftend gewesen, sagt er.

Pulver ist selbstständiger Unternehmer, hat eine kleine Firma für visuelle Kommunikation. Er sagt, die FDP würde ihm daher am ehesten entsprechen. Es brauche eben nicht unbedingt mehr Ämter bei den Behörden, die sich mit der Integration befassten – die Integration müsse von den Unternehmen vollzogen werden. Ein Vorbild hierfür sei Klaus Endress, der viel für die Integration von Behinderten gemacht habe.

Nach Pulvers Parteieintritt gings schnell. Erst wurde er 2019 als Wahlkampfleiter bei den nationalen Wahlen eingespannt. Die abtretende Parteipräsidentin Saskia Schenker erinnert sich daran, wie sie ihn anrief und danach fragte, ob er das Amt übernehmen wolle. «Meine Argumente waren natürlich schlecht», sagt sie mit einem Lachen. «Was wir ihm bieten konnten, waren viel Arbeit und wenig Ertrag.» Aber eben: Ferdi sei «ein Guter», einer, der sich gerne auch einsetze, wenn für ihn nichts dabei herausschaue.

Der plötzliche Erfolg brachte Neider auf den Plan

Ein Jahr später kandidierte Pulver für den Reinacher Gemeinderat und wurde gleich auf Anhieb gewählt. Er wollte sich einbringen in dieser Gemeinde, die ihm seit seinem Zuzug vor 14 Jahren ans Herz gewachsen ist. Reinach sei anders als Allschwil, wo er aufgewachsen ist. «Es ist so hässlich, dass es schon wieder schön ist», sagt er mit einem Lachen. Nicht alle freuten sich über den prompten Erfolg. Vor allem parteiintern erhielt er Rückmeldungen, wonach er den altgedienten FDPlern den Vortritt hätte lassen sollen.

Pulver ist zwar keiner, der sich durch seine Art viele Feinde schafft. Selbst Linke wie seine Vorgängerin im Reinacher Gemeinderat, Bianca Maag (SP), sagt, sie habe ein gutes Gefühl bei ihm – auch wenn jetzt ein FDPler dem Ressort Soziales vorsteht, welche die SP am liebsten in der eigenen Hand hat.

Bei Parvenüs aber sind die Neider nie weit. Pulver will sich deshalb noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, was politische Inhalte angeht. «Ich bin momentan erst der nominierte Kandidat, nicht mehr und nicht weniger.» Er wolle sicherlich mindestens den Parteitag vom 25. August abwarten, an dem er zum Präsidenten gewählt wird – sollten nicht wider Erwarten Gegenkandidaten auftauchen.

Keine Angst davor, dass es ein «Scheissjob» wird

Eines aber kann Pulver jetzt schon klarstellen. Er lasse sich nicht vereinnahmen, sei von keinem Verband abhängig. Dank seiner Wahl, das sagen mehrere Freisinnige, werde sich die Baselbieter FDP weiter von der Wirtschaftskammer emanzipieren. Dass die BaZ das Baselbieter FDP-Parteipräsidium einst als «Scheissjob» betitelte, nimmt er mit einem Achselzucken zur Kenntnis. «Möglicherweise ist es das. Aber Scheissjobs hatte ich in meinem Leben genug, das macht mir nicht sonderlich Angst. Ich freue mich jedenfalls darauf, und ich werde darauf hinarbeiten, dass es ein guter Job wird.» Schlimmer als die Rekrutenschule, in der er zum Füsilier ausgebildet wurde, werde es schon nicht sein, meint er und lacht. «Das war wirklich ein Scheissjob!»

Seine vielleicht kniffligste Aufgabe wird darin bestehen, die beiden Flügel, den linksliberalen und den rechtskonservativen, zu einen. Die Eigenschaften eines Teamplayers, die er dafür benötigt, bringt er jedenfalls aus seinem früheren Leben mit.

Bei den Senioren war er das Herz und die Lunge

Bei den Ü-30-Senioren des FC Reinach rackerte Pulver bis zu seinem Motorradunfall auf der 6er-Position. Er war kein Edeltechniker. «Die 3. Liga war das höchste der Gefühle», sagt er. Bei den Senioren aber war er das Herz und die Lunge, sagen ehemalige Mitspieler. Als er seine Karriere beendet habe, habe man das ganze System umstellen müssen. «Das hat mich dann schon etwas stolz gemacht», sagt Pulver schmunzelnd. Er kehrte kurz darauf zurück in den Verein, übernahm als Rollstuhlfahrer für sechs Jahre das Traineramt bei den Senioren. Einer seiner Spieler war Stefan Brugger, ehemaliger Reinacher CVP-Gemeinderat. Brugger war imponiert. Einerseits davon, wie Pulver in einer Liga, in der es oft rau zu- und hergeht, Gelassenheit bewahrte. «Er hat so gar nichts Nachtragendes.» Und andererseits, wie er sein Schicksal hinnahm. «Wir haben erst dann gemerkt, dass kaum eine Sportanlage behindertengerecht ist», sagt Brugger. «Ferdi hat sich nicht darüber aufgeregt.»

Pulver selbst sagt, er habe nicht damit gehadert, nie mehr die Fussballschuhe schnüren zu können. «Ich war ja schon 42 Jahre alt – da wärs sowieso nur noch abwärts gegangen.» Noch als er an der Beatmungsmaschine hing, sagte er sich stattdessen: «Du hast jetzt überlebt, mach das Beste draus.»

Niemand ist kontaktfreudiger als die Rocker

Andere Türen gingen auf. Pulver verliebte sich ins Gleitschirmfliegen, war der erste Rollstuhlfahrer der Schweiz, der das Brevet machte. An den Wochenenden reist er seither ins Engelbergertal, nach Grindelwald, Interlaken oder auf den Weissenstein.

Ferdinand Pulver ist der erste Rollstuhlfahrer der Schweiz, der das Gleitschirmflieger-Brevet gemacht hat. Hier ist er bei einem Flug auf rund 1800 Metern im Appenzellerland zu sehen. Foto: PD

Er entdeckte die alte Liebe zur Stromgitarrenmusik von Kiss, Queensrÿche oder Iron Maiden. Während er im täglichen Leben immer noch häufig damit konfrontiert wird, wie die Menschen im Umgang mit Behinderten unsicher werden, sich deshalb auch mal abwenden oder die Strassenseite wechseln, ist es an den Metalkonzerten genau umgekehrt. Im Z7 etwa, seinem Lieblingskonzertlokal in Pratteln, wird er jeweils auf Händen getragen. «Metal ist eine Lebenshaltung. Wenn ich an den Konzerten bin, werde ich alle zehn Minuten gefragt, ob ich noch ein Bier will oder Hilfe brauche.» Bei den Metaltypen gelte: «Je grimmiger sie dreinschauen, desto netter sind sie.»

Man würde dem gleitschirmfliegenden Metalhead zutrauen, die steife Baselbieter FDP zu entstauben. Pulver winkt ab: «Ich kann die Partei nicht über Nacht cool machen.» Aber Coolness müsse auch nicht angestrebt werden. «Es ist doch schon ein Statement, dass die FDP einen Rollstuhlfahrer zum Präsidenten macht. Das sagt doch auch was: Schaut her, ein Vertreter der Schwächsten der Gesellschaft ist ein Liberaler.»

