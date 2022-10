Schauspielerin Mala Emde – Sie erkannte sich auf einem Zeitschriften-Cover selbst nicht Das soll ich sein? Hier schreibt Mala Emde, was es in ihr auslöste, als sie ein altes Foto von sich auf einem Magazin entdeckte. Mala Emde

Die deutsche Schauspielerin Mala Emde beim Filmfestival in Venedig 2020. Foto: AFP

Die Autorin Infos einblenden Mala Emde, geboren 1996, ist Schauspielerin. 2015 wurde sie als Anne Frank in «Meine Tochter Anne Frank» bekannt, 2020 spielte sie die Hauptrolle im mehrfach ausgezeichneten Film «Und morgen die ganze Welt». Mala Emde spielt auch Theater. (red)

Ein Freitagabend in der U-Bahn. Ich kriege eine Nachricht von meiner Cousine mit einem Foto. Mein Handy fällt mir fast aus der Hand. Diese Bilder, da sind sie wieder. Das Foto, das meine Cousine mir schickt, zeigt das Cover einer Fernsehzeitschrift. Darauf zu sehen: eine Frau in rotem Kleid, mit riesigem Ausschnitt und sehr grossen Brüsten, sie grinst in die Kamera. Das soll ich sein.