Eine Vogelfeder besteht aus Keratin und muss recht schnell nachwachsen.

Vor einigen Wochen lag beim Basler Schützenmattpark eine grosse schwarze Feder im Gras. Sie sah unbeschädigt aus und dürfte einer der Krähen gehört haben, die dort hausen. Die streiten sich manchmal. Es musste eine wichtige Schwungfeder gewesen sein, die da verloren gegangen war. Das brachte die Frage auf, ob der Vogel ohne sie wohl nicht mehr fliegen könne?

Vögel verlieren ihre Federn selten im Streit, dafür regelmässig nach Plan. Federn müssen immer wieder ersetzt werden. Sie nutzen sich ab und halten nicht ein Vogelleben lang. Den Wechsel nennt man «Mauser». Sie ist je nach Art des Vogels anders und kann kompliziert verlaufen. Die einen nehmen den Tausch der Federn nach und nach vor und behalten dabei ihre Flugfähigkeit. So machen es auch die Krähen. Sie lassen jeweils etwa drei Federn zusammen nachwachsen und bleiben flugfähig. Auch Greifvögel ersetzen die langen Federn, die sie zum Fliegen benötigen, nur nach und nach. So können sie weiterhin ihre Beute jagen. Man kann aber ab und zu die Lücken in ihren ausgebreiteten Schwingen sehen. Andere kleinere Vögel tauschen die Federn fast aufs Mal aus. Spatzen brauchen dafür 70 Tage. Sie sehen dann entsprechend gerupft aus.