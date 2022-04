Basler Psychiaterin über Einsamkeit – Wie sehr Einsamkeit krank macht und wer sich einen Hund kaufen sollte

Viele Menschen sind unfreiwillig allein. Chefärztin Undine Lang von den Psychiatrischen Kliniken Basel erklärt, weshalb Menschen einsam werden, welche Rolle Mobbing in der Kindheit spielt und was Betroffenen helfen kann.

Das Alleinsein macht sogar physisch krank?

In der Framingham-Heart-Studie zum Beispiel wurde der Einfluss verschiedener Faktoren auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Einsamkeit schien in dieser Studie die Gesundheit genauso stark zu beeinträchtigen wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag, ein Alkoholmissbrauch von sechs Drinks am Tag und doppelt so stark wie Übergewicht, fehlende körperliche Aktivität oder auch eine fehlende Impfung gegen Lungenentzündungen.