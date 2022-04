Herrenanzug in der Krise – Wie sehen Sie denn aus? Corona, Lockdown, Homeoffice: Selbst in London haben viele auf den Anzug verzichtet. Die Schneider in der berühmten Savile Row finden, dass man wieder über Stil reden sollte. Alexander Mühlauer aus London

«Kommt zurück ins Büro und tragt wieder Anzug»: James Sleater, Chef von Cad & The Dandy. Foto: Getty Images

James Sleater ist spät dran, aber immerhin: Direkt vor seinem Geschäft in der Savile Row ist noch ein Parkplatz frei für seinen silbergrauen Defender. An diesem Freitagmorgen ist auf den Strassen von London fast so viel los wie vor Corona. Wenn das bloss in seinem Laden so wäre.