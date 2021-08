Starke Zunahme des Online-Glücksspiels – Wie Schweizer Online-Kasinos mit fragwürdigen Methoden Spieler ködern Gemäss Fachleuten ist beim Online-Glücksspiel das Risiko grösser, Suchtprobleme zu bekommen. Während der Pandemie haben Online-Kasinos ihr Geschäft deutlich ausgebaut. Bernhard Kislig

Nur noch Augen fürs Spiel: Wer dauernd an die nächste Spielgelegenheit denkt, sollte das eigene Verhalten kritisch hinterfragen. Foto: Christoph Hardt (imago images/Future Image)

«Irgendwann verlierst du den Bezug zum Geld, der Höchsteinsatz von 2000 Franken ist huere schnell erreicht», erzählt Thomas Müller (Name geändert). Trotzdem hört er nicht auf. Zumindest bis die verlorenen Einsätze wieder kompensiert sind. Müller spielt um noch mehr Geld an zusätzlichen Roulette-Tischen in verschiedenen Online-Kasinos. «Game over ist erst, wenn die Limiten von Twint und Kreditkarten erreicht sind – dann realisierst du, dass das Geld weg ist.»

Weiter nach der Werbung

Müller kennt diese Situation. Derzeit lässt er aber die Finger vom Glücksspiel und besucht stattdessen eine Therapie gegen Spielsucht. Er ist sich noch nicht sicher, ob er die Abhängigkeit überwunden hat. Müller erlebte verschiedene Schübe und Pausen. Beim letzten Schub während der Corona-Pandemie im vergangenen Herbst verspielte er innert kurzer Zeit rund 50’000 Franken. Für Essen und Rechnungen blieb kein Geld mehr übrig. In dieser ausweglosen Situation suchte Müller schliesslich das Gespräch mit seiner Lebenspartnerin und einem engen Freund, vor denen er seine Spielsucht bis dahin verheimlicht hatte. Darauf folgte der Einstieg in die Therapie.

«Game over ist erst, wenn die Limiten von Twint und Kreditkarten erreicht sind.» Ein Betroffener über seine Spielsucht

Thomas Müller ist nicht der Einzige, der während der Pandemie im Online-Glücksspiel viel Geld verzockt hat. Die Schweizer Online-Kasinos haben 2020 mit 187 Millionen Franken achtmal so viel Umsatz erwirtschaftet wie im Vorjahr. Einen wesentlichen Einfluss auf diese Zunahme hatten gewiss die Corona-Restriktionen gegenüber den traditionellen Kasinos, die im gleichen Zeitraum eine Umsatzeinbusse von mehr als 290 Millionen Franken hinnehmen mussten. Zudem wurden weitere Online-Spielbanken eröffnet.

Die Verlagerung ins Online-Glücksspiel könnte aber die Probleme mit Spielsucht verschärfen. «Online-Spiele haben ein grösseres Suchtpotenzial als analoge Spiele», sagt Christian Ingold, Leiter Prävention des Zentrums für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich. Als wichtige Gründe nennt er die fehlende soziale Kontrolle und den leichten Zugang: Übers Smartphone kann jederzeit gespielt werden, und Geld ist sofort verfügbar, solange die Kontolimiten nicht erreicht sind.

Thomas Müller bestätigt diese Einschätzung. Zudem ärgert er sich über die Werbung der Kasinos: «Sie weckt Erinnerungen und ist für einen Spielsüchtigen extrem belastend.» Markus Meury von Sucht Schweiz stellt fest, dass Online-Kasinos während der Corona-Einschränkungen «besonders aggressiv» um Kunden geworben hätten. Mit einigen Kampagnen seien auch gezielt Jugendliche angesprochen worden.

Doppelt oder nichts: Ein Betroffener erzählt, wie er im Online-Kasino beim Roulette viel Geld verloren hat. Foto: Getty Images/iStockphoto

Doch das ist nicht alles. Thomas Müller wurde zusätzlich mit personalisierter Werbung bombardiert: Kaum hatte er ein paar Tage nicht mehr gespielt, forderten ihn Schweizer Online-Kasinos zuerst per Mail auf, doch wieder einmal sein Glück im Roulette zu versuchen. «Die kennen das Profil eines Spielers haargenau und nutzen dieses Wissen für individuell zugeschnittene Werbung», erzählt Müller. Als er um grössere Summen spielte, meldeten sich VIP-Manager per Mail, Whatsapp oder Telefon. Zum Geburtstag, an Feiertagen und aus weiteren Anlässen schrieben sie ihm auf dem Konto 50, 100 oder mehr Franken gut, um ihn bei Spiellaune zu halten. Der Köder funktionierte regelmässig, und Müller verspielte mehr, als ihm gutgeschrieben wurde. Aus der Sicht von Menschen mit Spielsuchtproblemen hält er Werbung der Kasinos für «hinterhältig und gefährlich». Sie sollte verboten werden, findet er.

Mail-Anfragen zu diesem Thema liessen vier Schweizer Online-Kasinos unbeantwortet.

Ein Indikator für Glücksspielsucht ist die Zahl der Spieler, die wegen Überschuldung oder unverhältnismässiger Einsätze gesperrt werden. Die Zahl der schweizweit gültigen Spielsperren ist gemäss Eidgenössischer Spielbankenkommission im Jahr 2020 mehr als doppelt so stark gestiegen als im Vorjahr.

Experte Christian Ingold sieht bei der Spielsucht Parallelen zur Drogensucht: «Spieler erleben einen Kick durch das Glückshormon Dopamin.» Kurz bevor sich im Spiel entscheidet, ob es einen Gewinn oder einen Verlust gibt, schüttet der Körper diesen Botenstoff aus. «Das ist der Stoff, der unter anderem abhängig macht, was für Aussenstehende oft schwer nachvollziehbar ist», sagt Ingold. Wie bei Alkohol oder Drogen folge auch im Glücksspiel auf die Gewöhnung eine Dosissteigerung: «Menschen mit Spielsuchtproblemen setzen mehr Zeit und Geld ein, um solche Glücksgefühle zu erreichen.»

«Spieler erleben einen Kick durch das Glückshormon Dopamin.» Spielsuchtexperte Christian Ingold

Bei Thomas Müller begann es mit einem «megacoolen Abend», den er mit Freunden in einem Kasino verbrachte und einige 100 Franken gewann. Wie fast alle regelmässigen Spieler glaubte er rasch einmal, ein System gefunden zu haben, mit dem er im Roulette gegen die Spielbank gewinnen kann. «Wenn es gut läuft, hörst du nicht auf zu spielen», sagt Müller.

Das Glücksgefühl kehrt schnell

Doch das Glücksgefühl kehrte schnell ins Gegenteil. Es häuften sich Verluste an. Müller versuchte, diese mit immer grösseren Einsätzen zu kompensieren. Und «wenn die Beträge einmal gross sind, dann bleiben sie gross». Das wurde zur Belastung. Er musste weiterspielen, weil sonst alle vorherigen Einsätze verloren gewesen wären. Am Ende fühlte Müller eine «riesige Erleichterung», wenn er nicht mehr weiterspielen konnte, weil die Limiten seiner Karten erreicht waren.

Betroffene suchen oft erst auf Druck von Angehörigen Hilfe, wenn der Schaden schon gross ist. «Wir erleben immer wieder, dass die Einsicht in diesem Moment immer noch fehlt und Betroffene davon ausgehen, ihre Schuldenprobleme mit geschicktem Weiterspielen lösen zu können», erzählt Ingold. In der Therapie gehe es deshalb meist darum, aufzuzeigen, dass in einem ersten Schritt das Fehlverhalten und die falschen Annahmen zum Spiel korrigiert werden müssen. Denn ohne Verhaltensänderung liessen sich die Probleme nicht lösen.

«Ich bin auf gutem Weg, aber noch nicht über den Berg», erzählt Thomas Müller. Er müsse lernen, mit der Lust am Spiel umzugehen und sie unter Kontrolle zu halten. «Das ist einfacher gesagt als umgesetzt – denn aus dem Kopf bringst du das nicht raus.»

Wohin sich Spieler bei Warnsignalen wenden können Infos einblenden Typischerweise verdrängen Menschen Spielsuchtprobleme. «Betroffene belügen sich selber – sie verharmlosen Kosten und Zeit, die sie fürs Spiel aufgewendet haben», sagt Christian Ingold, Leiter Prävention des Zentrums für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich. Als Warnsignale nennt er kritische Rückmeldungen aus dem persönlichen Umfeld und eine «gedankliche Vereinnahmung». Wer also dauernd an die nächste Spielgelegenheit denkt oder über Strategien brütet, um Verluste zu kompensieren, ist gut beraten, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen. Dazu bietet die Internetseite safer-gambling.ch nebst Informationen und Tipps auch eine Smartphone-App, mit der sich das eigene Spielverhalten überwachen lässt. Wer das Glücksspiel reduzieren oder ganz aufgeben möchte, kann über winbackcontrol.ch an einem achtwöchigen Onlineprogramm teilnehmen. Eine Anlaufstelle mit weiterführenden Informationen und Kontakten zu persönlicher Beratung ist sos-spielsucht.ch. Die schweizweit am meisten spezialisierte Beratungsstelle ist das Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich (spielsucht-radix.ch). (ki)

Regeln für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Glücksspiel Infos einblenden Die Informationsstelle sos-spielsucht.ch empfiehlt fürs Glücksspiel unter anderem folgende Regeln: Sich selbst angemessene Zeit- und Geldlimite setzen

Nur mit Bargeld spielen und aufhören, wenn nichts mehr übrig ist

Niemals Geld ausleihen, um spielen zu können

Nicht allein spielen

Nicht versuchen, verspieltes Geld durch neue Einsätze zurückzuholen

Nicht vergessen, dass Spielbanken unter dem Strich immer gewinnen

Fehler gefunden?Jetzt melden.