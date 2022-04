St. Gallen – FCB im Liveticker – Wieder Duah – St. Gallen führt

Das letzte Duell

Das letzten Aufeinandertreffen zwischen dem FCB und dem FCSG am 3. März resultierte in einem 2:2-Unentschieden. Guillemenot und Duah brachten die Ostschweizer damals in Führung, in der zweiten Hälfte konnte Fjodor Tschalow mit seinen ersten beiden Toren für den FCB eine Niederlage seiner Mannschaft abwenden. Besonders bitter endete damals der Abend für FCB-Abwehrmann Strahinja Pavlovic, der Hüne aus Serbien wurde bereits in der 26. Minute für Wouter Burger ersetzt. Der 20-Jährige Neuzugang ist allgemein bislang noch nicht wirklich in Basel angekommen.