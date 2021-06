Die grosse EM-Rechnerei – Wie schafft es die Schweiz jetzt in den Achtelfinal – und wann? Nach dem Sieg gegen die Türkei heisst es warten: Wir zeigen, wie es laufen muss, damit das Nationalteam eine Runde weiterkommt. Schon heute kann es so weit sein. Marcel Rohner , David Wiederkehr

Der Weg ist klar: Die Schweiz will in den Achtelfinal. Dafür müssen aber noch andere mitspielen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

98,2 Prozent. So gross ist nach dem klaren Sieg gegen die Türkei die Chance, dass sich die Schweiz für die Achtelfinals qualifiziert. Trotz missglücktem Start in die EM, trotz negativem Torverhältnis. Die Zahl hat ein führender Fussball-Analyst errechnet.

98,2 Prozent sind so nah bei 100, dass sehr viel Pech zusammenkommen muss, damit die 1,8 Restprozent greifen. Aber frei nach Murphy: Manchmal geht nun einmal schief, was nur schiefgehen kann. Wir fokussieren uns aber lieber darauf, was passieren darf, damit die Schweiz ihr Minimalziel erreicht. Und schon am Montag kann es so weit sein.

Montag

Bereits um 18 Uhr spielen die Ukraine und Österreich im Direktduell ums Weiterkommen – der Sieger ist mit sechs Punkten Gruppenzweiter hinter den Niederlanden. Heisst im Umkehrschluss: Der Verlierer ist Gruppendritter mit drei Punkten – und damit hinter der Schweiz. Achtung vor einem Päckli: Kommt es zu einem Unentschieden (oder einigen sich die Ukrainer und Österreicher in bester Cordoba-Manier darauf), ist die Schweiz so oder so schlechterer Gruppendritter und muss weiter zittern.

Gibt es im Gruppe-C-Duell einen Sieger, folgt für die Schweiz in den späten Spielen der erste Matchball. Und die Ausgangslage ist einfach: Verliert entweder Russland gegen Dänemark oder Finnland gegen Belgien, beendet die Schweiz die Vorrunde vor dem Drittplatzierten dieser Gruppe. Auch hier lauert aber eine Falle: Spielen beide Unentschieden, ist Finnland der bessere Gruppendritte als die Schweiz.

Dienstag

Nur zwei Spiele gibt es am Dienstag, England trifft auf Tschechien, Schottland auf Kroatien. Es gibt ein optimales Resultat für die Schweizer: Das wäre, wenn die Schotten und Kroaten Remis spielen würden, beide würden so auf nur zwei Punkte in drei Spielen kommen, der Gruppendritte wäre also schon punktemässig schlechter als die Schweiz.

Unangenehm wird es bei einem Sieg einer der beiden Teams und einem Unentschieden zwischen England und Tschechien. So stünden am Ende diese beiden Mannschaften mit fünf und die Schotten oder Kroaten mit vier Punkten da. Kroatien hätte dank einem Sieg gar eine mindestens ausgeglichene Tordifferenz, Schottland nur, wenn es mit zwei Toren Vorsprung gewinnt.

Es kann aber auch für England ungemütlich werden – dann nämlich, wenn es gegen Tschechien verliert und in der anderen Partie Schottland höher gewinnt, als England verliert. In diesem Szenario ist der selbst ernannte Mitfavorit England Gruppendritter – möglicherweise sogar hinter der Schweiz.

Mittwoch

Gewinnt Schweden gegen Polen, ist die Sache bereits klar: Die Schweiz qualifiziert sich am Mittwoch für die Achtelfinals, wenn es davor in einer Gruppe ebenfalls für sie gelaufen ist. Es könnte aber auch hier passieren, dass die Schweiz im Vergleich mit dem Dritten dieser Gruppe schlechter dasteht. Und zwar, wenn die Slowaken Spanien ein Unentschieden abringen und die Polen die Schweden mit einem Tor Unterschied bezwingen.

Es ist möglich, dass die Schweizer bis am späten Mittwochabend zittern müssen. Dann, wenn die Spiele der Hammergruppe F stattfinden, Portugal – Frankreich und Deutschland – Ungarn. Gewinnt Frankreich gegen Portugal, profitiert die Schweiz. Dann wäre auch nicht relevant, was zwischen den Ungarn und den Deutschen passiert.

Das wird dann erst wichtig, wenn die Franzosen nicht gewinnen. Bei einem Unentschieden und einem Sieg Deutschlands gegen Ungarn zum Beispiel hätten die Portugiesen am Ende als Dritte ebenfalls vier Punkte, aber eine positive Tordifferenz. Damit die Ungarn noch etwas ausrichten können, müssten sie Deutschland mit drei Toren Vorsprung bezwingen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.