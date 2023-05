Italien und Chinas Neue Seidenstrasse – Wie sage ichs Xi Jinping?

Premierministerin Meloni hat ein fragwürdiges Kooperationsabkommen geerbt. Jetzt steht sie unter massivem Druck der USA. So einfach ist das aber nicht. Marc Beise aus Rom

Treffen beim G7-Gipfel in Bali im November 2022: Die italienische Premierministerin Giorgia Melonie und Chinas Staatschef Xi Jinping. Foto: IMAGO/Xinhua

Manchmal funktioniert die grosse Politik wie der Alltag: Es kommt auf das Kleingedruckte an. In diesem Sinne war 2019 der damalige italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte nicht aufmerksam genug, als er mit der bald führenden Wirtschaftsmacht der Welt, der Volksrepublik China, eine besondere Zusammenarbeit beschloss, die auf zunächst fünf Jahre Probe angelegt war. Feierlich abgeschlossen in Rom bei einem hochherrschaftlichen Besuch des Staats- und Parteichefs Xi Jinping.