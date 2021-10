125 Jahre Roche – Wie Roche 1976 mit Seveso ihren guten Ruf zerstörte Es gab und gibt weit schlimmere Chemieunfälle als denjenigen von Seveso. Doch dieser wurde zum Synonym für Chemiekatastrophen schlechthin, obwohl keine Todesopfer zu beklagen waren. Ulrich Goetz

Spezialisten in Schutzanzügen sind auf dem Weg in das verseuchte Gebiet bei Seveso, um Gewächs- und Bodenproben zu entnehmen und sie auf Rückstände zu untersuchen. Foto: Keystone

«Es war gar nicht in Seveso. Es gab hier kein Unglück, das war alles in Meda, aber das hat nie einer geschrieben!» Ich habe die zornige Stimme der Wirtin heute noch in den Ohren. Dank -minu, der mich im Juli 1996 als Übersetzer auf meiner Reportage durch den Unglücksort begleitete, bekam ich Wut und Verzweiflung im Originalton mit, welche die Stimmung in Sevesos Bevölkerung auch 20 Jahre nach dem Chemieunfall immer noch prägten.

Dabei richtete sich der Frust nicht einmal in erster Linie gegen «die Schweizer» und den Grosskonzern Roche. Sondern gegen die eigenen Behörden, die versagt, unnötige Evakuierungen und Absperrungen verordnet hätten, «reine Panikmache, von den Medien noch verstärkt».