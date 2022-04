Bau einer Fotovoltaikanlage – Wie rentabel ist eine Investition in Solarstrom? Mit den steigenden Energiepreisen werden erneuerbare Energien wie Fotovoltaik finanziell attraktiver. Ob sich das lohnt, hängt davon ab, wie viel Sonnenstrom im eigenen Haushalt genutzt wird. Bernhard Kislig

Die Frage ist, ob sich die Investitionskosten für den Bau einer Fotovoltaikanlage über die Garantiezeit von 25 Jahren amortisieren lässt. Foto: Adrian Moser

Die Nachfrage nach Anlagen zur Produktion von Sonnenstrom hat stark zugenommen. Ob sich eine Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach unter dem Strich auch auszahlt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Lohnt sich jetzt die Investition in eine Fotovoltaikanlage?

Wenn die Energiepreise steigen, wird die Produktion von Sonnenstrom finanziell interessanter. Eine Garantie für einen stattlichen Gewinn gibt es aber nicht. Die Rentabilität einer Fotovoltaikanlage hängt von verschiedenen Faktoren wie Strompreis, Eigenverbrauch, Standort, Förderbeiträgen und anderem mehr ab. Diese Faktoren können stark variieren und sollten in der Planung berücksichtigt werden.

Bei der Kostenrechnung geht es um die Frage, ob sich die hohe Investition über die Garantiezeit der Solarmodule von 25 Jahren amortisieren lässt. Wie üblich bei Bauprojekten empfiehlt es sich, zwei bis drei Offerten einzuholen. Öfter tendieren Anbieter dazu, die Rentabilität etwas gar schön zu rechnen, um einen Auftrag zu erhalten. Kritische Nachfragen tragen zu einer realistischen Einschätzung bei. Anhaltspunkte dafür geben die bisherige Stromnutzung und die Stromtarife.

Auch die Preise für verschiedene Rohstoffe haben deutlich angezogen, was den Bau von Fotovoltaikanlagen verteuert. Und wer jetzt plant, muss sich zudem etwas länger gedulden: Lieferprobleme bei Baumaterial und die starke Auslastung von Firmen sorgen für Verzögerungen. «Vom Auftrag bis zur Ausführung dauert es derzeit mindestens sechs Monate», sagt Noah Heynen, Geschäftsleiter von Helion in Zuchwil SO, der Schweizer Marktführerin im Bau von Fotovoltaikanlagen. Andere Fachleute sprechen davon, dass die nächsten neuen Aufträge frühestens 2023 ausgeführt werden.

Was gehört in eine Kostenrechnung?

Fachleute rechnen für eine fertig installierte Anlage auf einem üblichen Einfamilienhaus mit einer Investition von 25’000 bis 30’000 Franken. Ein eidgenössischer Förderbeitrag von mehreren Tausend Franken erleichtert die Finanzierung. Wie hoch diese Einmalvergütung im konkreten Fall ist, zeigt der Tarifrechner von pronovo.ch, das für die Abwicklung des Förderprogramms zuständig ist.

Während die Kantone Bern und Zürich auf Bundesbeiträge verweisen, erwähnt Basel-Stadt auf Anfrage eine zusätzliche kantonale Förderung. Die Höhe dieser Vergütung hängt von verschiedenen Kriterien ab. Genauere Angaben dazu finden Interessierte auf der Website des Amts für Umwelt und Energie unter dem Stichwort «Solardach-Aktion».

Wichtig sind die Strompreise. Erstens stellt sich die Frage, wie viel ein Fotovoltaikbesitzer für den Sonnenstrom erhält, den er ins Netz einspeist. Auch hier ziehen die Preise an und liegen inzwischen vielerorts bei durchschnittlich ungefähr 10 Rappen je Kilowattstunde. Der Fachverband Vese bietet unter pvtarif.ch einen guten Überblick über die Vergütungstarife der meisten Gemeinden.

Mindestens so bedeutend sind zweitens die Kosten für den vom Elektrizitätswerk bezogenen Strom, der dank Fotovoltaikanlage eingespart werden kann. Auch mit gewissen Unterhaltskosten ist zu rechnen.

Warum ist der Eigenverbrauch wichtig?

Der Eigenverbrauch ist entscheidend. Je mehr Energie von der Fotovoltaikanlage im eigenen Haushalt genutzt werden kann, desto grösser ist die Rendite. Der Grund dafür sind die erwähnten Einsparungen. Vor allem beim Hochtarif tagsüber, der mit allen Angaben vielerorts über 20 Rappen je Kilowattstunde liegt, führt ein hoher Eigenverbrauch längerfristig zu einer spürbaren Kostenreduktion.

Experte Martin Blapp schätzt, dass der Eigenverbrauch vom Solarstrom durchschnittlich bei 10 bis 15 Prozent liegt. Mit einigen Vorkehrungen zur vermehrten Nutzung von Sonnenstrom tagsüber lasse sich der Anteil auf rund 25 Prozent erhöhen. Möglich wird das unter anderem mit einer gut getimten Warmwasseraufbereitung, mit Geräten wie dem Tumbler und insbesondere mit einem Elektroauto, das regelmässig tagsüber geladen wird.



Welche Steuern spielen eine Rolle?

Bei den Steuern gibt es im Zusammenhang mit Fotovoltaikanlagen einerseits grosse kantonale Unterschiede, und andererseits ist noch einiges in Bewegung.

In fast allen Kantonen dürfen Eigentümerinnen und Eigentümer Baukosten als Unterhalt vom steuerbaren Einkommen abziehen. Als Ausnahme nennt Heinrich Lüthi, Berater für erneuerbare Energien, den Kanton Luzern.

Zürich, Bern und Basel-Stadt besteuern den gesamten Ertrag aus Sonnenstrom, der ins Netz fliesst, als Einkommen (Bruttoprinzip). In vielen anderen Kantonen fallen nur dann Steuern an, wenn die Solarstrom-Gutschrift die Kosten für den vom Elektrizitätswerk bezogenen Strom übersteigt (Nettoprinzip).

Der Kanton Bern hat bis 2019 beim Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Eigenheim den Eigenmietwert und damit die Einkommenssteuern erhöht. Doch das Bundesgericht korrigierte diese Praxis. Der Kanton Basel-Stadt hält an einer Erhöhung des Eigenmietwerts fest. Die Basler argumentieren anders als die Berner: Der Bau einer Solaranlage erhöhe den Gebäudewert, was sich auf den Eigenmietwert auswirke. Hermann Hüni, der mit der Gantrisch-Energie AG selbst Fotovoltaikanlagen betreibt und sich mit dem Berner Fall gut auskennt, kann den Basler Entscheid nicht nachvollziehen. Ob es auch in Basel zu einem Verfahren kommt, wird sich zeigen.

Heinrich Lüthi warnt aber davor, den Steuern allzu viel Gewicht beizumessen. Bei Strompreisen, Einsparungen und Erstellungskosten geht es um grössere Beträge. Lüthi verweist auf die Kantone Wallis und Waadt, die aus verwaltungsökonomischen Gründen sogar eine Steuerfreigrenze eingeführt haben: «Bis zu 10’000 Kilowattstunden Sonnenstrom müssen nicht versteuert werden, da es nur um kleine Beträge geht.»

Lohnt sich eine Batterie?

Die Preise für Batterien, mit denen sich Sonnenstrom speichern lässt, sinken seit Jahren. Trotzdem lohnt sich diese Investition finanziell noch kaum. Da der Strom so auch nachts genutzt werden kann, lässt sich zwar der Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Damit lassen sich bisher aber bestenfalls nur die Kosten für die Batterie amortisieren. Interessenten sollten auch hier vollmundigen Renditeversprechen mit einer gesunden Portion Skepsis begegnen.

Laut Experte Martin Blapp sprechen andere Gründe für den Kauf einer Batterie: Diese kann einen Stromausfall mit einer Notversorgung für einige Stunden überbrücken.

Selber bauen?

Wer selbst Hand anlegt, kann die Baukosten erheblich senken. In der Schweiz gibt es rund 20 Selbstbaugenossenschaften. Das Prinzip: Unterstützt von Fachleuten und einigen Freiwilligen, wird die Fotovoltaikanlage erstellt. Die Arbeit ist gratis, das Material kann zu vergleichsweise günstigen Konditionen bezogen werden. Im Gegenzug müssen die von Freiwilligen geleisteten Arbeitsstunden mit eigenen Einsätzen bei anderen Projekten kompensiert werden. «Die Montagekosten können so teilweise deutlich reduziert werden», sagt Martin Blapp, der selbst für eine Solarbaugenossenschaft tätig ist. Dieses Angebot richte sich vor allem an jene Wohneigentümer, die sonst aufgrund wenig rentabler Anlagen oder beschränkter finanzieller Mittel auf einen Bau verzichten würden. Die Projekte werden professionell betreut. Inbegriffen sind auch administrative Arbeiten wie zum Beispiel die Einholung von Bewilligungen und die Abwicklung der Förderbeiträge.



Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

