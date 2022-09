Teilmobilmachung in Russland – Wie Ramsan Kadyrow Putin vor sich hertrieb Der tschetschenische Herrscher hatte schon vor der Erklärung Wladimir Putins die Mobilmachung verkündet. Und dem Kreml den Weg geebnet für die unpopuläre Entscheidung. Zita Affentranger

Seine Leute sollen kämpfen, selbst wenn sich Russland zurückziehen sollte: Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow. Foto: AP

Ramsan Kadyrow ist ein Mann, der nie ein Blatt vor den Mund nimmt. «Was die Spezialoperation betrifft, sie ist schon lange ein Krieg», sagt der tschetschenische Präsident. «Wenn es nach mir ginge, würde ich das Kriegsrecht verhängen und jede Gelegenheit nutzen, um diesem Abschaum ein schnelles Ende zu bereiten.» In eine dicke Militäruniform gehüllt, sprach er Anfang Monat in Grosny ins Telefon, was Wladimir Putin nun zumindest zum Teil verkündet hat. 300’000 Soldaten sollen in Russland ab heute eingezogen werden.