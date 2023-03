Sind die Lehrpersonen in Basel zu links? Eine Umfrage der Bildungsdirektion könnte Klarheit bringen. (Im Bild: Theodorschulhaus im Kleinbasel) Foto: Nicole Pont

Im letzten Jahr löste eine Maturarbeit an der Kantonsschule Baden eine Debatte aus. Drei Maturanden hatten mittels Befragung herausgefunden, dass ein Drittel der Schülerinnen und Schüler den Unterricht als «eher links» geprägt wahrnimmt. Zwei Drittel hatten die Lehrpersonen zudem als «eher links» verortet. Der Ball wurde von der Regierung des Kantons Aargau aufgenommen. Der zuständige Bildungsdirektor gab eine Meinungsumfrage in Auftrag, um herauszufinden, ob die politische Neutralität an Schulen eingehalten wird. Auch in anderen Kantonen sind solche Studien ein Thema.