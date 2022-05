Sprachprobleme der Flüchtlinge – Wie Pfarrerinnen, Russen und Google den Ukrainern helfen Die Sprachbarrieren zwischen den Geflüchteten aus der Ukraine und ihren Schweizer Gastfamilien sind enorm. Die Anstrengungen, sie zu überwinden, ebenfalls. Alessandra Paone Markus Häfliger

Pfarrerin Lea Dürig aus Radelfingen BE wollte mehr tun als ein Friedensgebet abhalten. In nur einer Woche organisierte sie einen Sprachkurs für ukrainische Flüchtlinge. Foto: Nicole Philipp

Vor zwei Monaten lebte Igor (Name geändert) noch in der Millionenstadt Charkiw in der Ukraine, jetzt wohnt er mit seiner Frau und seinem Sohn im Berner 3000-Menschen-Dorf Mühleberg. Igor sitzt mit seinem Schweizer Gastgeber am Küchentisch, das Smartphone liegt vor ihm.

Dann beginnt der Gastgeber: «Kommt ihr am Sonntag mit zum Dorffest auf dem Schulhausplatz?» Die Frauenstimme aus dem Telefon übersetzt auf Russisch, die Hauptsprache vieler Ostukrainer.