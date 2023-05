Noch mehr Baustellen in Basel – Wie per Initiative die Hälfte aller Strassen aufgerissen würde Wer sich jetzt schon an den vielen Baustellen stört, sollte tief Luft holen. Auf politischem Weg wird angestrebt, 480’000 Quadratmeter Strassen in der Stadt anders zu gestalten. Markus Wüest Alexander Müller

Um die Gute-Luft-Initiative umzusetzen, müsste der Kanton 2,4 Millionen Quadratmeter Strasse umbauen. Foto: Dominik Plüss

Basel-Stadt hat Grosses vor, wenn es ums Bauen geht. In den nächsten 13 Jahren soll die ganze Stadt an die Fernwärme angeschlossen werden. Alle Tramhaltestellen sollen den Anforderungen des Behindertengesetzes entsprechen. Der Barfi soll umgebaut werden. Der Rheintunnel soll die Osttangente entlasten. Das Hafenbecken 3 soll kommen. Die Hafenbahn massiv umgebaut werden, damit Wohnflächen frei werden. Und, wenn aus der Sicht der Planer alles wunschgemäss läuft, fängt man irgendwann an, das Herzstück, also die S-Bahn unter der Stadt, zu bauen.