Kolumne Philipp Loser - Wie nötig wir Politikerinnen wie Angela Merkel haben

In Deutschland ist gerade Wahlkampf, und man mag nicht wirklich hinschauen. Die Auseinandersetzungen zwischen Parteien, Politikerinnen und Medien (die Bevölkerung kommt irgendwie nicht so richtig vor) haben eine Schärfe und Unerbittlichkeit und Kälte, die wir in der Schweiz so nicht kennen.

Man mag auch nicht wirklich hinschauen, weil am Ende dieses Wahlkampfs – es liegt in der Natur der Sache – jemand gewinnen und ins Kanzleramt in Berlin einziehen wird.

Jemand, der nicht Angela Merkel heisst.

Es ist schwierig, sich Deutschland und Europa ohne sie vorzustellen. Sechzehn Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin, und wahrscheinlich wird man erst im Rückblick richtig merken, wie entspannend diese Zeit war, wie gut sie uns allen getan hat. «Droht ringsherum die vertraute Welt unterzugehen, wird Kontinuität auf einmal zu einer Errungenschaft», hat der Deutschland-Korrespondent des «Tages-Anzeiger» in einem wunderbaren Abschiedsporträt über Merkel geschrieben.