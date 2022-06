Ukrainische Überläufer im Krieg – Wie Moskau seine Lobbyisten beim Feind platzierte Schon vor dem Angriff hatte Putin seine Leute im ukrainischen Parlament und im Geheimdienst. Einer von ihnen: Wolodimir Saldo, der Ex-Bürgermeister von Cherson. Die Karriere eines Überläufers. Florian Hassel

Russische Soldaten patrouillieren in der durch die Streitkräfte besetzten Stadt Cherson. Foto: Olga Maltseva (AFP)

Die ukrainische Justiz dürfte sich wünschen, sie hätte vor einigen Jahren gründlicher gegen den einen langjährigen Bürgermeister ermittelt. Denn über Wolodimir Saldo, für die moskaunahe «Partei der Regionen» von 2002 bis 2012 Bürgermeister Chersons und danach bis 2014 Abgeordneter im ukrainischen Parlament, tauchten schon 2016 abgehörte Telefonate auf: In den Gesprächen schien Saldo als Agent des russischen Geheimdienstes FSB hervorzutreten – was er bestritt.

Vertreter Moskauer Interessen sassen in der Ukraine vor allem vor dem Krieg im Parlament, in Armee und Geheimdienst, Justiz und Wirtschaft. Ex-Bürgermeister Saldo schadete ein Gerichtsverfahren wegen Entführung ebenso wenig wie andere Ermittlungen. Auch die Untersuchung wegen des Verdachts auf Staatsverrat als möglicher FSB-Agent verlief im Sande.

Dass Saldo und andere unbehelligt blieben, könnte auch daran liegen, dass Moskau seine Leute selbst in der Spitze des ukrainischen Geheimdienstes SBU hatte: etwa Andri Naumow, der früher ausgerechnet die Abteilung Innere Sicherheit des SBU leitete, bevor er am 23. Februar – einen Tag vor Beginn des russischen Angriffs – ins Ausland floh.

Liess sich am 26. April zum «Militärgouverneur» der Region ernennen: Der Ex-Bürgermeister von Cherson, Wolodimir Saldo. Bild: Ona2011

Cherson fiel praktisch ohne Widerstand

Auch als die russische Armee Anfang März mit Cherson praktisch ohne Widerstand die erste grosse ukrainische Stadt einnahm, war offenbar Verrat im Spiel. Präsident Selenski feuerte Chersons Geheimdienstchef und klagte, er habe keine Zeit, sich mit allen Verrätern zu beschäftigen. Die sassen freilich längst nicht nur im Geheimdienst: Anfang März kam eben der Geheimdienst Denis Kirejew auf die Spur, früher Vizedirektor der staatlichen Sparkasse – und nach Kriegsbeginn Mitglied der ukrainischen Delegation für die Waffenstillstandsgespräche mit Russland. Kirejew soll Moskau Geheimnisse verraten haben – und wurde der «Ukrainska Pravda» zufolge Anfang März vom ukrainischen Geheimdienst erschossen, als er sich angeblich seiner Festnahme widersetzte.

Menschen schwenken ukrainische Flaggen während einer Kundgebung gegen die russische Besatzung in Cherson, Ukraine, zwei Tage nach dem Fall der Stadt am Samstag, 5. März 2022. Foto: Olexandr Chornyi (AP Photo)

Im russisch besetzten Cherson dagegen kann Ex-Bürgermeister Saldo Moskaus Interessen offen und unbesorgt vertreten. Am 26. April liess er sich zum «Militärgouverneur» der Region ernennen; sein ehemaliger Fahrer wurde Bürgermeister Chersons. Die Karriere Saldos ist typisch für eine noch zu Sowjetzeiten geprägte Nomenklatura, die problemlos den Sprung in die unabhängige Ukraine schaffte, in der Korruption und die Vermischung politischer und wirtschaftlicher Macht üblich waren und sind: Der gelernte Bauingenieur und spätere Chersoner Baulöwe Saldo verbrachte Anfang der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts fünf Jahre als Militärratgeber in der damals Moskau nahestehenden Mongolei – damals synonym mit einer Zugehörigkeit oder zumindest Kontrolle durch den KGB oder den sowjetischen Armeegeheimdienst.

Moskauer Lobbyisten straffrei

Die «Partei der Regionen», zu der Saldo ab 2001 gehörte, war unter dem vom Kreml protegierten Donezker Clanchef und 2014 gestützten Präsidenten Wiktor Janukowitsch ebenso Lobbypartei für Moskauer Interessen wie die Nachfolgegruppierung «Oppositionsplattform – Für das Leben», lange geführt vom Präsident Putin nahestehenden – und kürzlich verhafteten – Ex-Oligarchen Wiktor Medwedtschuk.

Jahrelang griffen weder Präsident Petro Poroschenko noch sein Nachfolger Wolodimir Selenski gegen die offen auftretenden Moskauer Lobbyisten durch: Selbst Bürgermeister, die schon 2014 offen für eine Moskauer Herrschaft in der Ostukraine auftraten und damals kurzlebige Terrorregime in ihren Städten deckten, kamen straffrei davon.

Vier Bürgermeister liefen zu den Russen über

Nach Beginn der russischen Grossinvasion am 24. Februar liefen allein in der Region Luhansk nur in den ersten Wochen vier Bürgermeister zu den Russen über, so Militärgouverneur Serhi Haidai. Sergei Chortiw etwa, bis dahin Bürgermeister der Kleinstadt Rubizhne, veröffentlichte ein Video, in dem er den russischen Angriff gegen die angeblichen «Nazis» der ukrainischen Armee rechtfertigte.

Und Ende April informierte Militärgouverneur Haidai über einen Geistlichen des Moskauer Patriarchats, der im umkämpften Sjewjerodonezk den Russen Standorte, Bewaffnung und Zahl ukrainischer Soldaten verraten habe. Auch die Führung der russisch-orthodoxen Kirche bis hinauf zu Patriarch Kirill verbreitet Propaganda gegen die Ukraine, um den Krieg zu rechtfertigen.

Russische Propaganda gegen angebliche Faschisten in der Ukraine gab es nicht erst im Aufgalopp zum Krieg, sondern sie reicht fast zwei Jahrzehnte zurück: Schon 2004 etwa bezeichnete die moskaunahe Politikerin Natakja Vitrenko die USA und die Nato als Nazis, die die Ukraine erobern wollten. Der prowestliche spätere ukrainische Präsident Wiktor Juschtschenko wurde als angeblicher Hitler verunglimpft.



Eine Frau und ihr Kind laufen spazieren durch einen Park in Cherson. Im Hintergrund sind russische Panzer und Soldaten zu sehen. Foto: Olga Maltseva (afp)

Ein russisches System für Cherson

Derlei Lügen fielen offenbar auf fruchtbaren Boden: Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge verurteilte ein Gericht jetzt einen Einwohner der Kleinstadt Makejewka in der Region Donezk wegen Verrats zu fünfzehn Jahren Haft: Der Mann soll den russischen Angriff zuerst in einem selbst aufgenommenen Video gerechtfertigt haben – und dann russischen Agenten Standorte ukrainischer Militärobjekte in der Stadt Charkiw verraten haben, die daraufhin bombardiert wurden.

In der von Russland eroberten Hafenstadt Mariupol schlugen sich der legalen, kiewtreuen Stadtverwaltung zufolge gleich neun Stadträte der «Oppositionsplattform – Für das Leben» auf Moskaus Seite. Und in Cherson tut «Militärgouverneur» Saldo einem Interview mit der russischen Staatsagentur Tass zufolge alles dafür, damit in der Stadt und der umgebenden Region bald «das russische System der staatlichen Organe von oben bis unten» eingeführt wird, nur noch der russische Rubel gilt und nach dem Anschluss an Russland nur noch russische Gesetze.

