Umgang mit Gewalt gegen Frauen – ««Ausländische Täter ausschaffen» – «Toxische Männlichkeit bekämpfen» Die SVP will härter gegen Gewalttäter vorgehen und greift dabei die Linke frontal an. Diese lehnt härtere Strafen ab und setzt auf andere Methoden. Alessandra Paone

In Netstal im Kanton Glarus wurde am Samstag eine 30-jährige Frau getötet. Laut der Polizei hat sich der 27-jährige mutmassliche Täter gestellt: «Er konnte vor Ort widerstandslos verhaftet werden.» Foto: «20 Minuten» / nk

Sie ist eindrücklich und gleichzeitig erschreckend, die Landkarte, die SRF am Sonntag in der «Tagesschau» zeigte. Darauf waren 21 rote Punkte zu sehen, verteilt über die ganze Schweiz. Von Beringen im Kanton Schaffhausen bis Breganzona im Tessin, von Bussigny in der Waadt bis Buchs im Kanton St. Gallen. Jeder Punkt steht für eine Frau, die in diesem Jahr getötet wurde – von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner, von einem Familienmitglied oder Bekannten. Von einem Mann.

Das Rechercheprojekt Stop Femizid kommt sogar auf 24 getötete Frauen, weil auch Schweizerinnen berücksichtigt werden, die im Ausland ums Leben gekommen sind. Die letzte Tat in der Schweiz wurde am Sonntag in Rapperswil-Jona begangen. Das Opfer war ein zwölf Jahre altes Mädchen.